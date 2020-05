KDY: Pondělí - pátek od 13 do 17 hodin, víkendy od 10 do 17 hodin

KDE: zámek Doksy

ZA KOLIK: 50 - 250 Kč

Loni se muzuem přestěhovalo do areálu zámku. Vchod do muzea najdete v rohu nádvoří odkud se po schodech (nebo výtahem) vydáte do třetího patra. Po koronavirové pauze se muzeum včera opět otevřelo veřejnosti. Navštívit jej můžete od pondělí do pátku od 13 do 17 hodin a o víkendu od 10 do 17 hodin.

Raritou muzea je mimo jiné i to, že se zde můžete setkat se všemi postavičkami v téměř životní velikosti, zaboxovat si v Bobíkově tělocvičně nebo zhlédnout filmovou pohádku Čtyřlístku.