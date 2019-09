KDY: Neděle 22. 9. od 18 hodin

KDE: KD Crystal Česká Lípa

ZA KOLIK: 290 Kč

Herci Pavel Liška, Honza Révai a kameraman Hynek Bernard – Vandráci Vagamundos - tři měsíce vandrovali po Střední Americe. Nejdřív byli viděni v Panamě, pak mířili do džunglí Kostariky, vandrovali po velké Nikaragui, přes varování projeli Honduras, pak i zemi plnou vulkánů El Salvádor, nádhernou Guatemalu, maličké Belize a obrovské Mexiko. Vybavili se kamerami, foťáky a dronem. Chtěli poznat místní kulturu, indiánské legendy a zažít i nečekané. Cestopisný večer s Vandráky Pavlem Liškou a Honzou Révaiem, kteří na své přednášce představí i to, co se nevešlo do jejich cestovatelsko zábavného televizního pořadu. Čas bude i na dotazy diváků a autogramiádu.