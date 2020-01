KDY: Úterý 14. 1. od 16:30 hodin

KDE: Kino Máj

ZA KOLIK: Vstup zdarma

O kreslený humor se Petr zajímá od gymnázia, kdy hltal porevoluční časopisy Škrt, Dikobraz, Podvobraz, Sorry a Hec. Kresba ani malba se mu ale v dobách socialismu nedařila, v páté třídě základní školy měl dokonce trojku z výtvarné výchovy. V době jeho studia na SOU Palackého vznikla humorná nástěnka Dementi, kterou zdobily humorné koláže a zaručeně pravdivé zprávy.

Koláže se od té doby staly jeho zálibou. V roce 1995 mu jeho první koláže otiskl legendární časopis Sorry. Jejich spolupráce trvala 3 roky. Vzniklo několik koláží, které otiskl i časopis Reflex. Díky svému kreslířskému handicapu Petr Dudek hledal někoho, kdo mu bude jeho nápady kreslit. Žádná kreslířská dvojice však nevznikla, po šesti neúspěšných pokusech se nakonec rozhodl, že bude kreslit sám. Kresba však nebyla stále to pravé ořechové, tak si dal patnáctiletou pauzu a šel studovat filmovou školu do Písku.

Jeho vzorem se stal Jan Švankmajer a novou zálibou animovaný film a fotografování. Vystudoval scenáristiku a režii. Pracoval v loutkovém ateliéru Animovaná tvorba a vyráběl pozadí, kulisy a rekvizity do loutkového filmu. K animaci loutek se však nedostal. Natáčel krátké filmy a videa pro kamarády a známé. Před čtyřmi lety se vrátil ke kreslenému humoru a fotografování, kterému se věnuje dodnes. Přispívá do časopisů Sorry a Tapír. Své vtipy posílá do soutěže Vtip měsíce, kterou pořádá Česká unie karikaturistů.