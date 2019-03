Prestižní anketa jde tak do svého krajského finále, které se uskuteční ve středu 27. března v libereckém divadle F. X. Šaldy od 19 hodin.

Výběr z nominací nejlepších sportovců všech čtyř okresů Libereckého kraje vybírá a hodnotí 32členná komise. Čtenář Deníků pak vybírá z nominovaných Hvězd okresů tu svoji a posílá svůj hlas pomocí vystřiženého kuponu na adresu okresního Deníku. Hlasovat se dá také na webu. Čtenáři mají možnost hlasovat pro svoji Hvězdu do 15. března.

Slavnostní večer v prostorách libereckého divadla bude okořeněn přítomností těch nejlepších českých hvězd v individuálních i kolektivních sportech. Z nominace se dá již nyní usoudit, kdo by mohl být mezi těmi nejlepšími. Celá akce je koncipována jako společenská a součástí je doprovodný kulturní program, v němž vystoupí i zpěvák Petr Bende.

DOSPĚLÍ – JEDNOTLIVCI

BOGAR Kryštof (OK Jiskra Nový Bor) – mountainbike orienteering. MS Rakousko: 1. místo, 3. místo štafeta, 3. místo – sprint, 5. místo – krátká trať; ME Maďarsko: 1. místo – krátká trať, 1. místo – smíšené štafety; Světový pohár: celkově 1. místo; MČR: 1. místo klasická trať, 1. místo – sprint, 1. místo – štafety.

ČÍŽEK Pavel (Powerlifting Kamenický Šenov) – silový trojboj. Policista, juniorský mistr světa WUAP do 90 kg (benchpress – 200 kg), 3. místo v kategorii junior+teenager.

DAVIDOVÁ Markéta (SKP Kornspitz Jablonec) – biatlon. MS juniorů: sprint 2. místo, stíhací závod 1. místo.

EGRT Josef (AC Turnov) – atletika. 8. místo v hodu kladivem na MSJ do 22 let, na MČR do 22 let 2. místo v hodu kladivem a 10. místo ve vrhu koulí. Vrhačská opora mužů AC Turnov.

JAKŠ Martin (Dukla Liberec) – běh na lyžích. 8. místo ZOH 2018 (50 km), 9. místo skiatlon, 7. místo team sprint.

KOCUMOVÁ Zuzana (Liberec) – Spartan race. Zlato z ME (Francie), zlato a bronz z MS (USA, Řecko), zlato v mix teamech na MS OCR (Londýn).

KOLÁŘ David (AC Slovan Liberec) – atletika. Na MČR do 22 let zlatý na 100 m ve štafetě na 4x 100 m, stříbrný na 200 m a ve štafetě 4 x 400 m bronz. Na MČR dospělých: 2. na 200 m, 3. na 100 m.

KOŠÍKOVÁ Karin (Sport Relax Česká Lípa) – karate. Reprezentantka, 2. místo na ME (tým), 6. místo na ME (jednotlivci), 1. místo v kata ženy – Národní pohár.

KOUDELKA Roman (LSK Lomnice) – skoky na lyžích. 25. místo na OH 2018, 3., 6. a 8. místo ve SP, 1. místo na MČR.

KOŽÍŠEK Čestmír (LSK Lomnice) – skoky na lyžích. 7., 13. a 14. místo na SP, 3. místo na MČR.

KRČMÁŘ Michal (SKP Kornspitz Jablonec) – biatlon. Stříbrná medaile na OH 2018, MS v biatlonu na kolečkových lyžích – 1. místo ve sprintu, 2. místo ve stíhacím závodu.

KRUPČÍK Tomáš (SKP Kornspitz Jablonec) – biatlon. 2. a 2 x 5. místo na ME v biatlonu, 3. místo na MS biatlon na kolečkových lyžích.

LEDECKÁ Ester (Dukla Liberec) – snowboard parallel, alpské lyžování. Dvojnásobná olympijská vítězka ze ZOH 2018 (paralelní slalom, supe-G).

MORAVEC Ondřej (SKP Kornspitz Jablonec) – biatlon. MS v biatlonu na kolečkových lyžích – sprint 2. místo, stíhací závod 1. místo.

PETR Ondřej (Haven Team Nový Bor) – terénní triatlon. Vicemistr světa 2018 (XTerra – Hawai), mistr Evropy 2018 v XTerra, vicemistr ČR 2018 v cross triatlonu, 2. místo celkově v ČP v coss triatlonu, 3. místo na akademickém MČR v běhu.

PORTYK Tomáš (LSK Lomnice) – severská kombinace. 19. a 24. místo na OH 2018, 4., 8., 12. a 13. místo ve SP, 2 x 1. místo na MČR.

SAMEK Ondřej (Sport Relax Česká Lípa) – karate. Reprezentant, vicemistr světa WTKA kata senior open, vicemistr světa WTKA kata senior all styles.

SAMKOVÁ Eva (Dukla Liberec) – snowboardcross. Bronzová medailistka ze ZOH 2018 – snowboardcross.

SCHÜTZOVÁ Sandra (SKI Jilemnice) – běh na lyžích – kolečkové lyže. 4 x 2. místo ve SP, 3 x 3. místo na MČR, 1. místo na MČR – kolečkové lyže, na FIS OPA 8. a 2 x 9. místo, na FIS Balcan cup 1. a 2 x 2. místo.

VÍTKOVÁ Veronika (SKP Kornspitz Jablonec) – biatlon. Bronzová medaile na OH 2018, 1. místo na MS v biatlonu na kolečkových lyžích (stíhací závod).

DOSPĚLÍ – DRUŽSTVA

AC Turnov – muži – atletika. 1. místo ve II. národní lize a postup do baráže o I. národní ligu.

A-STYL Liberec – aerobic. Čtyři tituly mistrů republiky (7 zlatých, 2 stříbrné a 4 bronzové).

ČKS SKI Jilemnice – štafeta žen – běh na lyžích. 1. místo na MČR.

FBC Česká Lípa – muži – florbal. Účastník nejvyšší české soutěže Tipsport Superligy.

FK Jablonec – A tým muži – fotbal. 3. místo v lize, účast v základní skupině Evropské ligy UEFA. V roce 2018 byl Jablonec vyhlášen druhým nejlepším týmem v ČR.

RYTMIC Česká Lípa – senior – mažoretkový sport. 4 x 1. místo World cup, 2 x 3. místo World cup, dvojnásobné I. vicemistryně a II. vicemistryně ČR, 27x zlato, 17x stříbro, 10x bronz.

SKP KORNSPITZ Jablonec – mix štafeta – biatlon. 8. místo na OH 2018, MS na kolečkových lyžích – 2. místo.

TANEČNÍ ŠKOLA STYL – Karbanová, Pleva – sportovní tanec. Za rok postup z tř. D do tř. B standar- tní tance, postup z tř. D do tř. C v LA tancích. Standartní tance: 4 x 1. m., 2 x 2. m., 3 x 3. m., v LAT: 1 x 1. místo, 3 x 2. m., 1 x 3. místo. Působí v České Lípě a Novém Boru.

TJ ZIKUDA Turnov – muži – volejbal. 3. místo v I. lize.

VK Dukla Liberec – muži – volejbal. Účastníci poháru CEV.

VK Dukla Liberec – ženy – volejbal. 2. místo v extralize 2017/2018, letos 2. místo, účastník EP.

MLÁDEŽ – JEDNOTLIVCI

DAVID Tomáš (ROB Liberec) – radiově orientační běh. 3. místo na MS (pásmo 80 m), bronz a zlato v družstvech, pásmo 2 m – první v jednotlivcích i v družstvech, mistr ČR v pásmu 2 m a druhý v pásmu 80 m.

FOLKOVÁ Denisa (AC Jablonec) – atletika. Semifinalistka závodu na 800 m na ME U18, na MČR (Ostrava) zaběhla 800 m za 2:12,01 sec (stříbrnou předběhla o 12 m), na světové olympiádě 9. místo (2:10,88 sec), bronzová medaile na ME (Maďarsko) U18 ve štafetě.

HANYK Michal (AC Turnov) – atletika. 2. místo na MČR (2 000 m překážek), 4. místo v běhu na 3 000 m (hala), opora družstva dorostu a mužů, běh 800 m v čase 1:56,47.

HŮLKOVÁ Barbora (TJ LIAZ Jablonec) – atletika. Reprezentantka, účastnice ME do 17 let, medailistka z MČR ve sprintu v hale i na dráze, členka tří zlatých štafet v hale i na dráze.

KARL Jakub (SPK Liberec) – plavání. Tři tituly mistra ČR v dorostu.

KAŠPAROVÁ Anna (Rytmic Česká Lípa) – mažoretkový sport. 2. místo World Cup Chorvatsko, za rok 2018 vybojovala : 1. místo – 2x, 2. místo – 1x, 3. místo – 1x.

KAVALÍR David (Sport Relax Česká Lípa) – karate. Reprezentant v olympijském karate, mistr světa WTKA Kata junior (hnědý a černý pás), mistr světa WTKA Kata junior open, mistr světa WTKA Kumite junioři, Arawaza Cup Německo – 3. místo, Leipzig open – 1. místo Kata U21.

LUKEŠ Tomáš (SKI Jilemnice) – běh na lyžích. 3 x 1. místo na MČR, 1. místo v Českém poháru, 1., 2. a 6. místo na mezinárodních závodech OPA Continental cup.

MARTÍNKOVÁ Eliška (AC Turnov) – atletika. MČR 1. místo v chůzi 3 000 m (hala), 1. místo v chůzi 5 000 m a 12. místo v běhu 3 000 m.

MATOŠKOVÁ Bára (SPK Liberec) – plavání. Pětinásobná mistryně ČR v kategorii U14.

MOC Albert (PK Nisa Liberec) – plavání. 8x stupně vítězů na MČR, čtyřnásobný mistr ČR v U14, 17 x 1. místo na krajských přeborech.

NABOICHENKO Daryna (PK Česká Lípa) – plavání. MČR (Praha) dorostu 2. místo na 50 m a 100 m volný způsob, 3. místo 50 m motýlek, mnohonásobná přebornice Libereckého kraje. V srpnu přestoupila do Ústecké akademie plaveckých sportů, MČR (Plzeň) – 1. místo 50 m znak, 2. místo 50 m a 100 m volný způsob, dospělí – 1. místo 50 m znak, 3. místo 50 m volný způsob.

NIEPELOVÁ Pavla (Judo klub Jablonec) – judo. Vicemistryně ČR dorostenek, 5. místo na MČR ženy, Český pohár – 1 x 1. místo, 1 x 2. místo, 1 x 3. místo.

NOVOTNÁ Adéla (TJ LIAZ Jablonec) – atletika. Reprezentantka ČR, čtyřnásobná přebornice ČR ve sprintu, v r. 2018 vytvořila nové české rekordy ve sprintech na dráze i v hale.

PAULUSOVÁ Lucie (SKI Jilemnice) – běh na lyžích. 4 x 1. místo na MČR, 1. místo v ČP

PAŽOUT Ondřej (Dukla Liberec) – závod sdružený. Juniorský mistr světa, mistr ČR a 7. místo na ZOH v družstvech.

SOBOTA Matyáš (Judo klub Jablonec) – judo. Mistr ČR dorostenců, mezinárodní turnaj Slovinsko – 2. místo, Český pohár – 2 x 1. místo, 1 x 2. místo, 2 x 3. místo, člen družstva 1. ligy, reprezentant ČR.

ŠINEROVÁ Adéla (Sport Relax Česká Lípa) – karate. Reprezentantka, mistryně světa WTKA Kata, mistryně světa WTKA Kata All styles, Arawaza Cup Německo – 1. místo, Leipzig open – 1. místo.

ZÁRYBNICKÁ Julie (TSC Turnov) – judo. Nominace na ME v Sarajevu, 3. místo na EP v Tule, 2 x 5. místo na EP v Zábřehu a Kluži.

ZNAMENÁČKOVÁ Barbora (Sport Relax Česká Lípa) – karate. Mistryně světa Kata juniorky (hnědý a černý pás), mistryně světa WTKA Kumite (zápas), vicemistryně světa Kata seniorky Open, 1 x zlato, 1 x stříbro, 2 x bronz a 1 x 5. místo na MČR v olympijském karate, 2 x 2. místo na Grand Prix North Bohemia, Arawaza Cup Německo – 3. místo Kata.

MLÁDEŽ – DRUŽSTVA

DUKLA Liberec (junioři) – severská kombinace. 4. místo na MSJ (Jan Vytrval, David Zemek, Ondřej Pažout, Jakub Čejchan).

HASIČSKÉ DRUŽSTVO z Těpeří – hasičský sport. 2. místo v domácí soutěži, zlato v okresním kole Plamen, 2. místo v soutěži o hrad Frýdštejn.

HC BÍLÍ TYGŘI Liberec (junioři U20) – lední hokej. Postoupili poprvé v historii do finále extraligy, kde získali stříbro.

LSK LOMNICE nad Popelkou (dorostenci Šimek, Janata) – skoky na lyžích. 1. místo na MČR.

RYTMIC Česká Lípa – mažoretkový sport. 3x 1. místo na World Cup Chorvatsko, mistryně ČR v duu, 19 x zlato, 16 x stříbro, 9 x bronz.

SKI JILEMNICE (smíšené družstvo dorostu) – běh na lyžích. 1. místo na MČR.

SKI JILEMNICE (štafeta starších dorostenců) – běh na lyžích. 1. místo na MČR. (Vyšanský, Schütz, Soukup).

SKP KORNSPITZ Jablonec (dorost a junioři) – biatlon. Vítězové Českého poháru 2018.

SPORT RELAX Česká Lípa (karate dívky) – karate. Znamenáčková Barbora, Šinerová Adéla – mistryně světa WTKA Kata duo juniorky, mistryně světa WTKA Kata Team open, 1. místo Kata tým na Czech open, 2. místo na Kata tým na Grand Prix Slovakia.

SSK MANUŠICE (družstvo dorostenců) – sportovní střelba. Bílek, Helikar, Pírek – 2. místo na MČR VzPu 40 ml., 2. místo MČR SM 3 x 20.

TJ LIAZ Jablonec (družstvo žákyň) – atletika. 1. místo v krajském přeboru a mistrovství Čech. Zlato na MČR družstev.

TRAMPOLÍNY Liberec (smíšené družstvo) – trampolíny. Aneta Hrudová, Ladislav Riedl, Natálie Vavřinová, Pavel Věchet – mistři republiky.

TRENÉR – PROFESIONÁL

BŘEČKA Martin (LSK Lomnice) – lyžování. MČR – 10x do 3. místa v severské kombinaci, 2x umístění do 6. místa ve skocích.

NEKOLA Michal (VK Dukla Liberec) – volejbal. Trenér extraligových mužů.

PORTYK Tomáš st. (LSK Lomnice) – lyžování. 3., 4., 6. a 8. místo ve SP, MČR – 14x do 3. místa, 6x umístění do 6. místa.

RADA Petr (FK Jablonec) – fotbal. Nastartoval nevídanou sérii v jarní části ligy, 3. místo a finále poháru MOL Cup. Na podzim – 4. místo v lize, účast v základní skupině Evropské ligy UEFA.

RYBÁŘ Ondřej (SKP Kornspitz Jablonec) – biatlon. Šéftrenér dospělých v biatlonu.

ŠABLATURA Marek (Dukla Liberec) – závod sdružený. Trenér juniorské reprezentace (zlato a bronz na MSJ) a asistent trenéra A-týmu v minulé sezoně, letos hlavní kouč.

TRENÉR – DOBROVOLNÝ

ČERMÁKOVÁ Kateřina (AC Turnov) – atletika. 1. místo MČR chůze 3 km a 5 km, 7. a 9. místo (1500 m, 3000 m), vedoucí družstva žen – postup z KP do II. národní ligy.

CHADRABOVÁ Lada (Rytmic Česká Lípa) – mažoretkový sport. 18 let vede své svěřenkyně, které patří mezi špičku ve svém oboru. Úspěšně buduje trenérský tým. Největší úspěchy za rok 2018: 2x zlato a 2x bronz na World Cupu v Chorvatsku, I. vicemistryně a II. vicemistryně ČR.

MAREŠ Jakub (TSC Turnov) – judo. Nominace J. Zárybnické na ME, 2 x 2. místo na MČR, 3. místo na MČR, 3. místo a 2 x 5. místo na EP (Zárybnická).

MIKULOVÁ Eva (TJ LIAZ Jablonec) – atletika. V roce 2018 – 9 zlatých, 4 stříbrné a 3 bronzové medaile na MČR. Medailisté jsou všechno její vlastní odchovanci.

RAMPÁČEK Zbyněk (TJ Sokol Ruprechtice) – fotbal. Šest let vede jako hrající trenér tým dospělých v I.A třídě.

RUCKÝ Miroslav (AC Jablonec) – atletika. Trenér Denisy Folkové, mistryně ČR na 800 m (dorost), 3. místo na ME ve štafetě, účastnice světové olympiády v Buenos Aires.

ŠAFÁŘ Petr (DFA Liberec) – fotbal dívky. Zakladatel a trenér dívčí fotbalové akademie.

ZNAMENÁČEK Pavel (Sport Relax Česká Lípa) – karate. Bývalý reprezentant, hlavní trenér Sport Relaxu, od roku 1998 vozí jeho svěřenci medaile z ME a z MS.

HANDICAPOVANÍ

ANDEROVÁ Dita (SK Sluníčko JBC, TJ Tanvald – Handi) – lyžování. Účastnice World Speciál Olympic Games 2018 (Rakousko) – 2. místo v běhu na 7 km klasicky, 3. místo ve štafetě 4x 1 km klasicky. Účastnice Speciál Championships Down Syndrome.

HURTOVÁ Petra (R16 Dexter Team) – paracyklistika. Vítězka Českého poháru handicapovaných cyklistů – již poosmé v řadě, mistryně ČR v MTB cross-country 2018, úřadující mistryně ČR v klasické MTB cyklistice handbike ženy.

KMOCHOVÁ Tereza (Jiskra Harrachov) – alpské lyžování. 2. místo, 3x 5. místo v závodech FIS, 3. místo na MČR, 2. místo na mistrovství Slovenska a Slovinska.

PONOCNÝ Matěj (SKI klub Masters) – alpské lyžování. 3x 3. místo na Delf EP juniorů, 2x 1. místo na MČR, na atletickém ME 2. místo a 2x 3. místo, účast na ME ve fotbale, nominace do reprezentace.

SUCHÁNEK Jiří (SKST Liberec) – stolní tenis. Tři mistrovské tituly, bronz na MS.

HVĚZDA DENÍKŮ

NEJEDLOVÁ Natálie (SK Ještěd Liberec) – skoky na lyžích.

PAULUSOVÁ Lucie (ČKS SKI Jilemnice) – běh na lyžích.

PTÁČKOVÁ Martina (Iron Fighters Jablonec) – kickbox.

ZNAMENÁČEK Pavel (Sport Relax Česká Lípa) – karate.