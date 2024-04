Vyhráli svou druholigovou skupinu, obhájili tak titul z minulé sezony. Baráž, kde mohli hrát o postup do vyšší soutěže, ale nakonec vzdali. Volejbalisté českolipské Lokomotivy tak zůstávají ve druhé lize.

Volejbalisté České Lípy budou i v další sezoně hrát druhou ligu. | Foto: Jaroslav Marek

„Víceméně jsme se všichni v týmu dohodli, že uvažovat o postupu do první ligy není na pořadu dne. Co se týče kádru, tak je nás relativně málo, vyšší soutěž je časově náročnější. Takže teď to prostě nejde, ale nikdy neříkej nikdy,“ sdělil Deníku Jan Charousek, hrající trenér České Lípy.

Je jasné, že pokud by Lokomotiva chtěla do první ligy, musela by kádr rozšířit a posílit. Což ale není vůbec jednoduché.

Zdroj: Tomáš Melich

„Řešíme to s vedením českolipského oddílu. Největší problém je fakt, že mladí a nadějní kluci prostě odcházejí do větších klubů, jako je Dukla Liberec nebo Ústí nad Labem. Existuje malá šance, že by se vrátili. Pak už je těžké, někoho sehnat,“ připomněl Charousek.

Další úskalí je samotná poloha České Lípy. „Tak když si vezmete Liberec, tak v blízkém okolí jsou jiné kluby – Malá Skála, Turnov nebo Mnichovo Hradiště. My už jsme prostě dál. Spolupracovali jsme s Ústím nad Labem, ale tam nikdo neví, co se stane, pokud sestoupí z extraligy,“ pokrčil rameny.

Není to tak dávno, co se v České Lípě první liga hrála. Lokotka se tehdy rozhodla k dobrovolnému sestupu.

„Tehdy jsme už koukali směrem k nové sezoně. Věděli jsme, že několik hráčů odejde. Třeba Kuba Rataj odcházel do Prahy. Taky to mohlo dopadnout tak, že bychom v té první lize prohrávali jeden zápas za druhým a to nikdy nedělá dobrotu. Když to obrátím, tak jsme dvakrát za sebou vyhráli druhou ligu. Takže kvalita tady je,“ usmál se Charousek.

„Od půlky května začneme chodit na antuku, chceme objet nějaké turnaje. V srpnu začneme s fyzickou přípravou. Teď je ale potřeba si od volejbalu odpočinout,“ dodal Jan Charousek.