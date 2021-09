Oba startovali jak v disciplíně kata, tak i kumite (boj). „V ranním bloku kata si David zajistil deváté místo a Barbora podlehla v boji o bronz," hlásí Pavel Znamenáček, trenér a vedoucí Sport Relax Česká Lípa.

„V kumite se již dařilo lépe. David obsadil páté místo v kategorii do 84 kg. Barbora se probojovala do finále, kde si poradila s Nelou Brázdilovou z Bruntálu a odváží do České Lípy zlato," pochvaloval si Znamenáček. „Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci města a klubu," dodal.