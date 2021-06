Vynikající výsledek a body pro postup na mistrovství republiky si zajistila Barbora Znamenáčková, která vybojovala zlatou medaili v kumite ženy 68kg. „Jsem velmi ráda, že po dlouhá době opět stojíme na tatami. Moc nám to chybělo a ve výkonech to bylo znát,“ přiznala Barbora Znamenáčková. Ta přidala i parádní stříbrnou medaili v kata ženy

Adéla Znamenáčková se cítila v kumite dobře, ale chyběl důležitý přípravný sparing se soupeři. Její cesta byla ukončena ve druhém kole, když soupeřku kontaktovala kopem mawashi-geri na hlavu. „Je mi velmi smutno a mrzí mě to, když se něco takového stane. Je to sport a to k tomu patří. Budeme na sobě pracovat a jedeme dále. Věříme, že se do pohody dostaneme,“ podotkla.

Českolipský klub karate zanechal svou stopu na udělování cen v anketě Sportovec Libereckého kraje. Pavel Znamenáček ovládl trenérskou kategorii. Tým mládeže ve složení Adéla Znamenáčková, Natálie Pokorná, Vanesa Klimplová obsadil bronzovou příčku. „Obě umístění nás velmi a opravdu mile překvapila,“ dodal Znamenáček.