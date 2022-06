Pro návštěvníky bude připraven bohatý doprovodný program v podobě zbrusu nové warm-up zóny, tejpovací a regenerační stan, Jumpbag, který potěší především děti, soutěže pro nejmenší a vše vygraduje večerní barevnou show při nočním závodě. Gladiator Race svým konceptem nabízí možnost účasti jak pro zkušené závodníky, tak i pro úplné nováčky.

„Jsme si vědomi toho, že některé překážky jsou pro laiky náročné, a proto máme i kategorii tzv. FUN, kdy si účastník závodu může vyzkoušet na co si troufne. Jeho čas se neměří, nevyhodnocuje, v podstatě jde o to překonat sám sebe a vyzkoušet si co Gladiator Race obnáší. Jsme přesvědčeni, že jakmile si náš překážkový závod vyzkoušíte, tak se do něj zamilujete. Panuje zde soudržnost, kamarádství a podpora mezi závodníky navzájem. V této kategorii si mohou běžci dokonce pomáhat i mezi sebou, což vede k podpoře týmovosti. Závod mnohdy absolvují skupiny kamarádu společně. Dokonce máme i kategorii pro nejmenší děti, které běží se svými rodiči," vysvětluje ředitel závodu Roman Šinkovský. Po zkušenostech z loňského roku očekávají pořadatelé aktivní návštěvnost celé akce až 1200 závodníků všech věkových kategorií prakticky z celé České republiky i zahraničí.

PODÍVEJTE SE: Do cíle se dobíhalo Po čtyřech. Nejrychlejší byl Pavlišta

Centrum akce je umístěno v prostředí skokanských můstků a nabízí i skvělou podívanou pro diváky. Gladiator Race kombinuje běh v terénu s překonáváním přírodních i umělých překážek. Závodníci se musí popasovat se silovými disciplínami (např. nošení a tahání břemen), přelézání bariér, ručkovacími konstrukcemi, broděním bahnem či vodou nebo dovednostními disciplínami jako je např. hod oštěpem na cíl, balanční překážky atd.

Každou nezdolanou překážku lze nahradit jednoduchým pohybovým hendikepem (běžecký okruh, angličáky apod.), takže ze závodu není nikdo diskvalifikován a mohou společně závodit bok po boku zkušení běžci i začátečníci.

Do závodu je možné se přihlašovat online až do čtvrtka 23. 6. na stránkách série: www.gladiatorrace.cz, popř. o víkendu na místě závodu.