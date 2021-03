S porážkou 4:6 se vrátili futsalisté České Lípy z hlavního města. Svěřenci Karla Kruliše na senzaci nedosáhli, když podlehli čtvrté Spartě a sami zůstávají na dně tabulky nejvyšší soutěže.

Futsalisté České Lípy - ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

Úvod byl poměrně vyrovnaný, hosté se osmělovali, měli šance, Spartě se zase tolik nedařilo. Skóre otevřel v 10. minutě domácí Gabčo, ten samý hráč upravil na poločasových 2:0. Po změně stran dávala branky zase jenom Sparta. Na 3:0 zvýšil Jesús, vzápětí dovršil hattrick Gabčo. Démoni to zkusili bez brankáře, potrestal je za to Vokoun, který do prázdné branky zvýšil na 5:0.