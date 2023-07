/FOTO/ Podle všech předpokladů a výsledků páteční superspeciálky v Sosnové začala sobotní první etapa 50. ročníku Bohemia Rally Mladá Boleslav ve vysokém tempu. Před startem domácího šampionátu potěšily diváky dva speciály WRC, které startovaly v Poháru pořadatele. Bitva o další mistrovské body začala o něco později. Z prozatímního prvenství se po těsném souboji nakonec raduje Václav Pech, na druhém místě přenocoval Jan Kopecký a pomyslnou bednu uzavírá Dominik Stříteský.

Rally Bohemia a její jubilejní ročník je v plném proudu. Foto: Rally Bohemia | Foto: Deník/VLP Externista

Václav Pech zajel nejrychleji první průjezd nejdelším testem „Radostín“ a do závěrečné sekce vyrážel se ztrátou 0,1 sekundy na vedoucího Dominika Stříteského. V předposlední erzetě ho překonal a provizorní první místo udržel až do konce dnešního dne. „Jelo se nám hezky a jsem šťastný, že zatím vedeme, i když jen o kousíček. V neděli nás čekají velmi náročné zkoušky, ještě o něco těžší než ty sobotní. Hlavně bych nechtěl udělat nějakou jezdeckou chybu, protože se jede na hraně, a navíc má být ještě větší vedro než dnes,“ uvedl v cíli první etapy Václav Pech.

V poslední sobotní rychlostní zkoušce se na druhé místo posunul Jan Kopecký, který opět sváděl těsné souboje s Václavem Pechem, a tentokrát také s Dominikem Stříteským.

V České Lípě burácely motory. Náměstí přivítalo závodní speciály Rally Bohemia

„První etapa byla poměrně krátká, ty opravdové lesní erzety byly pouze čtyři, což mi přijde škoda, protože na severu jsou krásné pasáže, a i spojovací úseky mezi rychlostními zkouškami jsou nádherné. Teď odpoledne jsme se posunuli alespoň na druhé místo, což je fajn, ale nejsme úplně spokojeni s tím, jak funguje auto. Snažíme se dostat větší přilnavost na přední nápravu. Na odpoledne jsme změnili nějaké věci, které tomu pomohly, takže věříme, že tahle cesta bude správná,“ poznamenal v závěrečném servisu Jan Kopecký.

Atraktivní podívanou připravily početnému zástupu diváků posádky Jan Dohnal – Ivo Vybíral a Jan Skála – Jiří Skořepa. Obě dvojice s krásnými speciály WRC neměly s těmito vozy před startem mnoho zkušeností a na umístění v první desítce absolutního pořadí by vsadil málokdo. Honza Dohnal s Fordem Fiesta WRC v Poháru pořadatele zvítězil a v absolutním pořadí by mu patřilo 4. místo. Jen o jednu příčku níže by skončil Jan Skála, který si s Citroënem C3 WRC porozuměl velice rychle a jednu rychlostní zkoušku dokonce vyhrál.

Závěrečná etapa 50. Bohemia Rally Mladá Boleslav odstartovala v neděli krátce před devátou hodinou rychlostní zkouškou Staroměstská. Posádky čeká ještě šest náročných testů.