Svěřenci Karla Kruliše sehráli dva přátelské zápasy. V rámci poháru LKFS si hladce poradili s českolipským Reasem, v generálce pak porazili pražské Bohemians 6:1. „Příprava proběhla v rámci možností. Vše bylo kratší, liga začíná poměrně brzo. Vše ale splnilo svůj cíl. Některé věci jsme si vyzkoušeli, uvidíme, jak to prodáme v ostrém zápase,“ nechal se slyšet Karel Kruliš, kouč Démonů.

Českolipská kabina hlásí změny ve své sestavě. Mareš s Abrhámem odešli do Teplic, Cajzl se připravoval v pražské Slavii. A co nové tváře? „Víceméně tady máme tři hráče, jde o hodně mladé hráče. Z Plzně máme brankáře Lukáše Lecjakse a středopolaře Matěje Maura. Třetím do party je Matěj Potoček. Jsou to mladí, nadějní kluci, mají potenciál,“ prozradil.

Poslední sezona se Démonům vůbec nepovedla, skončili poslední. Severočeský tým měl kliku, že se v sezoně nesestupovalo. Českolipský klub už takovou blamáž prostě nechce opakovat. „Všichni na to chceme zapomenout, nemá cenu se v tom už babrat. Je tady nový ročník. Všechno je to o hlavách hráčů. Nesmíme dopustit stejnou situaci,“ zdůraznil.

Cíle má Karel Kruliš a s ním celý klub jasné a prosté – záchrana. „Chceme zachránit v Lípě nejvyšší soutěž. Kádr je takový, že prioritou je prostě nespadnout. Těžko seženeme do Lípy hráče, když každý ví, jak jsme minule dopadli,“ pokrčil Kruliš rameny.

Finančně je klub v pořádku, problémy nehrozí. „Díky našim partnerům jsme stabilizováni. Celá sezona by měla být zajištěna, mělo by to být na stejné bázi, jako v minulém ročníku. Čas ukáže, zda budeme do něčeho investovat,“ konstatoval.

Démony čeká velmi těžký vstup. V prvním kole hostí Spartu, v tom druhém Chrudim. „Máme to těžké. Musíme zodpovědně bránit, abychom nedostali nějak extra naloženo. Ve třetím kole máme Liberec. To bude utkání, které nám nastaví zrcadlo,“ pokračoval.

Všechny týmy se těší na návrat fanoušků. Česká Lípa není výjimkou. „Samozřejmě se na ně těšíme, jsme připraveni na všechny opatření. Budeme rádi za každého, kdo dorazí a podpoří nás. Ta pauza byla pro fanoušky dlouhá, věřím, že budou mít hlad,“ dodal s úsměvem.