V soutěži smíšených družstev ve vzduchové pušce skončili v sobotu třetí, v souboji o bronz porazili norskou dvojici Jeanette Hegg Duestadová, Henrik Larsen 17:11. Zvítězili Rusové Julija Karimovová a Sergej Kamenskij.

Devatenáctiletý Nepejchal vyhrál už tři závody Světového poháru, o sedm let starší Brabcová dosud na mezinárodní scéně na výraznější úspěch čekala. „Samozřejmě, že jsem spokojená a šťastná. Je to můj největší úspěch," radovala se Brabcová. „Bylo to zdlouhavé, ale vystříleli jsme to a dopadlo to na třetí místo," pousmál se Nepejchal.

Česká dvojice skončila v kvalifikaci nové olympijské disciplíny čtvrtá, ale v duelu o bronz výtečně začala a nad norskými soupeři vedla po devíti sériích už 14:4. Definitivně si pak Brabcová s Nepejchalem zajistili třetí místo po čtrnáctých výstřelech.

Aneta Brabcová, která startuje za Olymp Plzeň, má na svém kontě několik vítězství v kategorii Krajánek v tradiční anketě Nejúspěšnější sportovec Českolipska.