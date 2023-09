Bravo! Florbaloví junioři postupují po dvanácti letech do nejvyšší soutěže

Moment, na který čekal českolipský florbal dvanáct let. Silná generace mladých hráčů nejprve prošla z nabité kvalifikační skupiny o postup do juniorské CE Ligy do baráže, ve které následně po venkovní prohře 5:6 deklasovala v domácí odvetě Milevsko. Tým s věkovým průměrem lehce nad 16 let porazil v odvetném utkání statečně bojující Jihočechy 16:3 a po dlouhých letech přivedl do České Lípy nejvyšší juniorskou soutěž.

Radost českolipských florbalových juniorů. | Foto: Vít Černý