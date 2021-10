„Boxovalo se v České Kamenici, celková organizace byla naprosto skvělá,“ pochvaloval si Radek Procházka, zakladatel Viper Clubu.

Úspěch pro českolipský Viper Club. Lukáš Kučera získal titul mistra republiky.Zdroj: archiv klubuKučera nastoupil do prvního zápasu proti borci z TJ BC Vítkovice. „Lukáš se do zápasu pustil velice bojovně a ve druhém kole zvítězil RSC. Postoupil tak do semifinále,“ usmíval se Procházka.

V boji o finále čekal na Kučeru nasazený borec z Karviné. „Byl to bojovný zápas z obou stran. Nakonec rozhodovaly body, díky nim postoupil Lukáš do finále,“ zdůraznil.

Finálový zápas byl pro Lukáše velkou zkušeností. Proti němu stál daleko zkušenější borec z Komety Brno, vítěz několika turnajů. „Lukáš se do zápasu pustil bez jakéhokoliv respektu, ukázal neskutečně bojové srdce a zvítězil ve třetím kole RSC. Zaslouženě tak vyhrál celé mistrovství a stal se mistrem republiky ve váze do 52 kg. Děkuji Jirkovi Horváthovi za pomoc v rohu a dalším klukům, kteří přijeli Lukáše podpořit,“ dodal Procházka.