Svěřenci Davida Derky mají na tamní Sokoly náskok jediného bodu. Stejně je na tom dvanácté Brno. Pardubice mají oproti České Lípě tři zápasy k dobru. „Tajně jsme doufali, že by se mohlo hrát třeba v televizi. Pardubice mají specifickou halu, jsou tam trochu jiné parkety, nikomu se tam nehraje dobře. Každopádně tam jedeme vyhrát, chceme tři body. Uvidíme, s čím soupeř přijde. Pardubice hrají dobře, jsou agresivní, snaží se napadat. Na to musíme reagovat. Je potřeba jejich presink trestat rychlými protiútoky. Pokud to nevyjde, je otázkou, jestli je vydržíme přehrát kvalitou,“ prozradil David Derka, kouč českolipských florbalistů.

V posledním zápase na půdě Střešovic pauzíroval Radek Krajcigr, který vede klubové kanadské bodování. Jak to bude proti Pardubicím? „Ještě uvidíme. Radek trénoval, ale nebylo to ono, záleží, jak to bude vypadat v den zápasu. Nesmí to stát jenom na něm, i bez něj bychom měli být schopni soupeře porazit. Je to tým, který je s námi srovnatelný. Pardubice jsou na tom rychlostně lépe, my máme zase zkušenější tým. Doufáme, že právě zkušení kluci to vezmou na sebe a výrazně pomůžou k výhře,“ zdůraznil.

Derku hodně mrzí první vzájemný zápas, který doma Lípa ztratila 3:4. I proto je odveta pro českolipskou kabinu hodně důležitá. „V domácím zápase jsme nechytli začátek, v první třetině nás třikrát potrestali z rychlých kontrů. Pak jsme byli lepší, ale měli jsme problémy dát gól. Pardubice mají v brance juniorského mistra světa. Tehdy rozhodla ta špatná první třetina,“ pokrčil rameny.

Bude se hrát play down? Bude se z nejvyšší soutěže sestupovat? To stále není jasné, záleží na restartu v nižších soutěžích. David Derka ale přiznal, že to nemá cenu řešit. „Nevíme, co bude. Vládní opatření s tým hýbou. Krok unie je jasný, chce, aby se to dohrálo. Za mě to musí mít hlavu a patu. Pokud se do konce března nezačne, tak to bude těžké. Už před startem bylo jasné, že sezona se může prodloužit do konce června. To jsou ale jenom odhady. My se soustředíme na nejbližší zápasy. Po víkendu uvidíme, jakým směrem se budeme pohybovat. Máme Pardubice, pak Liberec. Pokud to zvládneme a budeme výrazně bodovat, tak to bude dobré. Jestli bychom nedej Bože neuspěli, tak to bude horší. Teď jsou před námi Pardubice a chceme vyhrát,“ dodal trenér České Lípy.

Utkání Pardubice - Česká Lípa startuje ve čtvrtek 18. února od 19 hodin ve Sportovní hale Dašická.