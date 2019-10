Další kanonáda = další tři body. Českolipští pokračují ve výborné sérii a ve skvělé atmosféře přetlačili pražského nováčka soutěže Black Angels vysoko 9:5, ač po velkou část utkání prohrávali. Podobně jako proti Ostravě zaznamenali hattrick i tentokrát Radek Krajcigr a Jaromír Ekl.

REKORD! Českolipští florbalisté (v modro-bílém) dali proti Ostravě historicky nejvíce gólů ve své superligové historii. Foto: Radek Barkman | Foto: Deník / VLP Externista

Trvalo to bezmála 48 minut než se Česká Lípa dostala do vedení. V zápase, který nepostrádal svižné tempo, totiž výsledkově měli zpočátku navrch hosté. Ti se také na začátku patnácté minuty dostali po trefě Hanáka do vedení. Za domácí pak srovnal Tichý, ale stav 1:1 byl pro domácí tým málo. Proti obrovskému tlaku Severočechů se totiž vyznamenával vynikajícím výkonem Körber.