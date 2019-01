Florbal /FOTOGALERIE/ - Fantazie! Velký zážitek nabídli florbalisté České Lípy a Chodova přítomným divákům ve čtvrteční předehrávce 19. kola Tipsport Superligy.

Duel plný zvratů nakonec skončil senzačním vítězstvím České Lípy, která se díky výhře 8:7 po samostatných nájezdech posunula na jedenácté místo tabulky.

„Myslím si, že to byl náš nejlepší výkon v sezoně. Vybojovat ze zápasu, v němž prohráváte 0:3, dva body, to je výborné. Mrzí nás to, že jsme potřetí z posledních čtyř utkání inkasovali v power play, jinak by to naše umístění ještě bylo o chlup lepší. Každopádně naše druhá třetina byla vynikající,“ hodnotila trenérka Lenka Bartošová.

Zpočátku to ovšem vypadalo, že dvojnásobný mistr České republiky nebude mít se splněním povinnosti žádné problémy. Za necelých sedm minut už totiž vedl 3:0 a směřoval k jasnému zisku tří bodů. Dvořáka v rychlých akcích překonali Vávra, Krbec a Koutný.

Česká Lípa – Florbal Chodov 8:7 po sn (1:4, 4:0, 2:3 – 0:0)

Nicméně domácí tým postupem času vyrovnal hru a zaměstnal brankáře Šantoru několika nebezpečnými ranami. Po velkém závaru se nakonec ujala dorážka Jansy, která pootočila kormidlem zápasu. Ani tolik nevadilo, že do přestávky ještě kombinaci s Doubkem úspěšně zakončil svým druhým zásahem v zápase Vávra.

Ve druhé třetině totiž Severočeši předvedli jasně nejlepší výkon v sezoně. Opařeného soupeře dostali pod tlak a výsledkem byl nevídaný obrat. K němu nastartoval Českou Lípu přesnou ranou pod břevno obránce Tomáš Kadlec, šikovné ruce pak po polovině zápasu předvedl i Jaromír Ekl, jenž překonal Šantoru odrazem o jeho záda.

Českolipští v tu chvíli vycítili příležitost a hnali se dopředu. Výbornou orientaci na brankovišti osvědčil na konci 37. minuty Dominik Jansa a pohotovou dorážkou srovnal na 4:4. Když se pak po ideální souhře s Novotným prosadil v předbrankovém prostoru i Radek Krajcigr, začala se rýsovat senzace.

Tu ještě podpořil zkraje třetí části hry Spilka, jehož rána z dálky zaskočila Šantoru natolik, že ten se musel pro míček otočit až do branky. Radost českolipského mladíka navíc záhy umocnila i nominace do juniorské reprezentace na blížící se Polish Cup. Další velké příležitosti k navýšení stavu zůstaly nevyužity, na druhé straně naopak necelých deset minut před koncem skóroval po přihrávce od Vošty dobře postavený Krbec.

Další šance pak měl Chodov v přesilových hrách. Vyloučení Marhana nejprve s porcí štěstí potrestal Ondrušek, další krušné momenty před Dvořákem při trestu Slaného už ale gólem neskončily. Rozhodnout se tak mohlo na druhé straně. Jansa nejprve bekhendem trefil tyč, ale po kombinaci Štěrby s Novotným se už balonek za brankovou čárou ocitl.

Hosté se však vylízali i z tohoto marastu. V power- play dostal ideální nahrávku na střed pole Pražan a pohotově překonal Dvořáka. V divokých momentech po následném vyloučení Kašovského mohli nejprve v oslabení rozhodnout hosté, ale českolipský brankář svůj tým podržel. Hra se záhy rychle otočila před branku soupeře, ale Šantora zachránil svůj tým proti velkým šancím Jansy a Štěrby.

Nerozhodlo se ani v napínavém pětiminutovém prodloužení, kdy měla Česká Lípa k dispozici dlouhý zbytek přesilovky 4 na 3. V samostatných nájezdech nasadil Chodov mezi tři tyče do akce Baráka, ale ten ani jednou neuspěl a jelikož Dvořák zlikvidoval nájezd Kašovského, slavilo domácí mužstvo největší vítězství sezony. Nečekané dva body tak výrazně zvyšují možnost porvat se na konci sezony o přímou záchranu.

Branky a nahrávky: 16. Jansa (Kněžour), 25. Kadlec (Ekl), 34. Ekl (Jansa), 37. Jansa (Kněžour), 38. Krajcigr (Tichý), 42. Spilka (Vlček), 59. Novotný (Štěrba) – 3. M. Vávra (Ondrušek), 4. Krbec (Řezáč), 7. Koutný (Krbec), 17. M. Vávra (Doubek), 51. Krbec (Vošta), 55. Ondrušek (Pražan), 60. Pražan (Ondrušek). Rozhodčí: Bališ, Varga. Vyloučení: 2:1, navíc Slaný (CLI) os. trest 10 minut. Využití: 0:1. Střely na branku: 26:29. Diváci: 185.

Radek Barkman