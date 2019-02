Proti Bohemians se ovšem českolipskému mužstvu dlouhodobě nedaří. Tři vzájemné duely v superligové historii vždy skončili pro Severočechy těžkým debaklem. „Zápas proti FbŠ je vždy ohromně těžký. Hrají hodně technicky a my se na to musíme dobře připravit. Nemáme s nimi moc dobré vzájemné zápasy, ale to jsme neměli ani proti Otrokovicím,“ upozorňuje trenérka Lenka Bartošová.

Podobného názoru je i hrající manažer českolipského klubu Štěpán Slaný. „Prolomení této černé série si říká o ukončení. Asi k tomu není lepší čas než nyní. Hrajeme doma ve vlastním prostřední před svými diváky. Loni jsme bojovali na zimním stadionu v rámci School matche, kde byly podmínky zcela odlišné,“ doufá obránce českolipského celku.

OČEKÁVÁ SE BOJ AŽ DO KONCE

Situace se má následovně. Česká Lípa je zatím na desátém místě tabulky, kde má dvoubodový náskok před Královskými Vinohrady a zároveň lepší bilanci vzájemných zápasů. Teoretickou šanci na přímé setrvání v soutěži mají i Pardubice na 12. místě. Východočeši by však museli vyhrát oba zápasy a doufat ve výrazné ztráty České Lípy a Vinohrad.

Královské Vinohrady se právě s Pardubicemi utkají v domácím prostředí a základní část zakončí duelem s Bohemians. České Lípě přitom bez ohledu na další výsledky stačí uhrát čtyři body. Přímou záchranu může vybojovat už v neděli za předpokladu, že získá proti Bohemians o jeden bod více než Královské Vinohrady proti Pardubicím.

České Lípě v záchranářském boji výrazně pomohl Liberec, který doma přetlačil Královské Vinohrady a vytvořil jí tak dobrou pozici pro závěrečná dvě kola. „Liberec nám přihrál situaci do vlastních rukou. Ostatní soupeři tak musí čekat na naše zaváhání. To se týká především Vinohrad a Pardubic. Nechce se nám letos moc počítat, tak se upínáme k nedělnímu úspěchu,“ burcuje Slaný.

Paralela s loňskou sezonou se nabízí. Tehdy Českolipští vybojovali jen 24 bodů, přesto to nakonec na záchranu díky téměř až zázračné shodě okolností stačilo. „Letos jsme měli špatný začátek, ale po změně hry do obrany se nám začalo dařit. Během letošní sezony také přišlo mnoho posil a všechno si teprve postupně sedalo. Škoda velkých herních výpadků, kvůli nimž hrajeme až o desáté místo,“ má jasno Bartošová.

TAKÉ KLOKANI MAJÍ O CO HRÁT

Úplně veselo ale není ani v táboře Klokanů. Po domácí porážce od Ostravy se totiž výrazně vzdálila účast Bohemky v play-off a pokud zelenobílí nebudou bodovat v České Lípě, se šancemi na pokračování sezony se prakticky mohou rozloučit. „Budeme rádi, když se vyhneme play-down,“ lakonicky hodnotil po trpké nedělní prohře kouč hostů Michal Jedlička. Právě na půdě Bohemians zakončují základní část Královské Vinohrady a může jít z hlediska konečných počtů rovněž o velmi důležitý duel.

Severočeši jsou ovšem po solidním čtyřbodovém zisku z dvojutkání proti Otrokovicím a Pardubicím dobře naladěni. Domácí prostředí jim navíc letos vyneslo už sedmnáct bodů. „Letos je to pro diváky velmi složité. Termínovka byla kvůli nistrovství světa velmi rozbitá. Dobrých sobotních časů moc nebylo. Každopádně všem děkujeme za velkou přízeň a ukazuje se, že diváci jsou stále kořením našeho sportu v České Lípě,“ je si vědom Štěpán Slaný.

Možná naposledy v této sezoně tak mají příznivci českolipského florbalu možnost vyrazit do sportovní haly v neděli 17. února od 17.00. Vstupné je tradičně zdarma a pro diváky je opět nachystán fanshop, bufet i tradiční přestávkový duel akademií.

Autor: Radek BARKMAN