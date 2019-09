V pátek vydřená superligová výhra 3:2 v severočeském derby proti Liberci, v neděli 29. září nečekaný bodový zisk proti mistrovským Vítkovicím po porážce 7:8 v prodloužení. Českolipští florbalisté zažili skvělý prodloužený víkend.

„Je to paradox. Poslední týdny se věnujeme hlavně obraně a přesto dostaneme sedm branek,“ zalitoval kouč Vítkovic Pavel Brus po nečekané ztrátě na severu Čech. „Dva jsme dostali při hře šesti na pět, byla tam i nějaká přesilovka, tři po technických chybách, ze kterých byly brejky.“

Zápas 4. kola Superligy byl dlouho vyrovnaný, žádný z celků si nevytvořil vícebrankový náskok.

Až deset minut před koncem třetí třetiny odskočili hosté z Ostravy na rozdíl dvou gólů. Domácí snížili, Vítkovičtí znovu odskočili, ale hráči České Lípy se nevzdali a zásahy v 59. a 60. minutě poslali zápas do prodloužení. V něm uzavřel svůj hattrick Marek Bräuer, ještě o gól víc dal vítkovický Jiří Besta.

„Těžko se to hodnotí. Nějaký rozbor určitě bude, zároveň však je třeba zůstat klidní. Rok co rok máme podobný začátek sezony. Vše je pomalejší, děláme chyby, chybí lehkost. Vidím však obrovský potenciál – i když se nedaří, tak děláme body. Jakmile se doplní sestava, kluci se sehrají, vznikne i větší klid a projeví se to. Teď je vše v procesu,“ konstatoval pro oficiální klubový web Pavel Brus.

V superlize zůstává posledních pár týmů, které zatím ani jednou výsledkově nezaváhaly. Bez nejmenší ztráty prošly prvními čtyřmi koly Mladá Boleslav, Chodov a Sparta, které se dělí o tři pozice na vrcholu tabulky. Pouze o bod za nimi se drží už zmiňované Vítkovice.

Hned trojici utkání muselo rozhodovat prodloužení. Dva body vedle vítkovického mistra v České Lípě ukořistily i Královské Vinohrady, které vyrovnaly v poslední půlminutě a následně přidaly 55 sekund před koncem prodloužení gól na 5:4.

Pozici uprostřed pořadí superligy si pojistil Liberec díky výsledku 8:7 po prodloužení proti pražským Black Angels.