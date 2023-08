To byla jízda! Třetí závod mistrovství světa v MTBO (orientační jízda na horském kole) přepisoval historické tabulky úspěchů českého týmu. Krátkou trať Češi zcela ovládli, když druhou letošní obhajobu mistrovského titulu českolipského Kryštofa Bogara podtrhla bronzová medaile novoborského Vojtěcha Ludvík.

Na druhou letošní obhajobu mistrovského titulu dosáhl českolipský Kryštof Bogar. Foto: mtbo.cz | Foto: Deník/VLP Externista

Aréna pro krátkou trať zůstala z předchozího dne v Mostku, tentokrát však startovní pole zamířilo do terénů kolem Labského vrchu, jehož plochý vrchol se na východě prudce láme dolů k Labi. Závodníky z pětadvaceti zemí světa potrápily nejen prudké výjezdy a sjezdy, ale v řadě případů i bujná vegetace a s ní spojené obtížné čtení odboček i dalších mapových detailů. Teploměr se po poledni opět zastavil těsně nad třicítkou, přesto však v lese nebyla nouze o mokro a bláto.

„Teď už to prozradit můžu. Když jsem před půl rokem poprvé přijel sem do prostoru, kde se odehrál dnešní závod, nevěřil jsem, že by se tu někdy mohlo jezdit na kole. Všechno bylo rozměklé a podmáčené. Během jara si ale terén sedl a jak je vidět, jezdit se tu dá bez problému, i když všudypřítomný měkký mech vodu drží dlouho a při jízdě pořádně tahá za nohy,“ řekl stavitel mistrovského middlu Pavel Wohanka.

Mezi muži bylo po vydařeném televizním sprintu a úterním longu jasné, že k hlavním adeptům na medaile budou opět patřit Češi. Brzy po startu se ukázalo, že ačkoli je krátká trať podle svého názvu spíše rychlostní disciplínou, tentokrát bude mít navrch ten, kdo dokáže rychlé nohy zkrotit a zachová rozvážnou hlavu při mapování. Ta role nejvíce seděla Kryštofu Bogarovi, který se hned od prvních kontrol dostal do průběžného vedení. K velké radosti publika pak na třetím místě dojel Vojtěch Ludvík, který se po vítězném úterním longu rozjížděl o něco pomaleji, ale druhá půlka závodu mu vyšla na výbornou.

„Po včerejšku jsem byl trochu unavený, na postupech do kopce jsem ztrácel. Na jednu kontrolu to bylo i třicet sekund. Ale snažil jsem se jet precizně a plynule technické pasáže i mapově náročné úseky a vyšlo to parádně“, prozradil v cíli Kryštof Bogar.

V sobotu šampionát zakončí štafety v Nové Pace.