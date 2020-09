Na nedávném atletickém mistrovství České republiky žactva měl své zasloužení také AC Česká Lípa. Do Třince odcestovala čtyřčlenná výprava.

Atletka Kateřina Hadravová | Foto: AC ČL

Nejlépe si vedla Kateřina Hadravová, která v sobotu 19. září triumfovala v běhu na 1 500 metrů. Do cíle se dostala v čase 4:42.17, čímž si vylepšila své osobní maximum. Díky skvěle takticky zvládnutému běhu a nástupu do posledního kola zaběhla nový oddílový i krajský rekord. Krajský rekord do té doby držela Eva Vítková z roku 1984.