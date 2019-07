Hned šest plaveckých disciplín, v kterých se představí světové hvězdy, hostí jihokorejský Kwangdžu. Na šampionátu nebudou chybět Američanka Katie Ledecky, zlatá olympionička z Londýna, Caeleb Dressel, dvojnásobný olympijský vítěz, Brit Adam Peaty, držitel dvou rekordů, čínský oblíbenec Sun Yang nebo Maďarka Katinka Hosszu, držitelka tří zlatých olympijských medailí.

Českolipská účastnice Petra Weber (Chocová) se světovou třídou síly tentokrát nezměří. Přestože limit zaplavala. Exkluzivně se redakci Českolipského deníku podařilo vypátrat důvod!

Nelze si nevšimnout, že vedle klasických jmen jako Barbora Seemanová či Jan Micka vaše jméno v nominaci na MS chybí. Můžete prozradit důvod neúčasti na závodě, který jste si vyplavala časem po pěti letech?

Ano, bohužel mé jméno chybí. Na jednu stranu mě to hodně mrzí, protože jsem se na to vážně hodně nadřela, ale na druhou stranu… Teď už s pravdou ven můžu, už je to nějaký ten potřebný pátek… Za pár měsíců se nám rozroste rodinka.

To zní, že to tentokrát nebude zvířátko. Krásná zpráva! Takže nábor do českolipské plavecké rodiny byl ukončen z důvodu naplnění kapacity?

Teď to opravdu zvířecí přírůstek nebude, i když to podle ultrazvuku zatím vypadá na malého dinosaura. (smích)

Kdy se můžete těšit na rozšíření rodinky a víte, zda přivítáte na svět holku nebo kluka?

Termín je koncem ledna 2020 a pohlaví zatím víme tak 60:40, takže se dá říci, že nevíme vůbec nic.

Další otázka musí zkrátka přijít. Jak to bude s vaší kariérou? Vydáte se ve stopách oštěpařky Barbory Špotákové a jako mamina se pokusíte o olympijské cenné kovy nebo je toto zároveň oznámení o ukončení kariéry?

Rozhodně nekončím! Tohle je obrovská výzva. Chci taky zjistit, co dokáže tělo po porodu ze sebe vydat za tajemství. Zatím si to většina maminek sportovkyň chválí. Dávám si teď tedy pauzu od závodění, ale v tréninkách ve fitku i v bazénu pokračuju dál, i když samozřejmě trochu v jiném tempu.

V Jižní Koreji začíná mistrovství světa. Jakou plaveckou účast lze očekávat?

Příští rok jsou olympijské hry v Tokiu a od letošního jara se začaly plnit limity. Očekávám tedy tu největší světovou konkurenci a tedy i boje o olympijské limity.

Vy jste se na šampionát kvalifikovala. Byla cesta ke splnění limitu složitá?

Povedlo se to překvapivě hned na začátku dubna v Eindhovenu. Na 50m trati (kromě volného způsobu) byly pro nás vypsané pouze ostré limity FINA A od světové mezinárodní federace. Byl to pro mě čas, který jsem nezaplavala už 5 let. Byla jsem strašně šťastná, když se zadařilo hned napoprvé ten limit překonat.

Připadáte si v českých plaveckých bazénech stále za hvězdu nebo už přibývá soupeřek a zároveň se snižují časy, které jsou kvalifikační na různé světové závody?

Pořád si kvůli tomu mému padesátimetrovému sprintu za hvězdu připadám. Na delších tratích už je to se mnou trochu horší a konkurence samozřejmě přibývá. Konečně tu v ČR asi roste nástupkyně, za což jsem moc ráda. Vzhledem k blížící se OH ovšem musím přesedlat na 100m, jelikož 50m prsa na OH bohužel neprošlo.