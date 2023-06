Na Městském stadionu v České Lípě se uskutečnil premiérový ročník Českolipské školní olympiády dětí a mládeže. Tohoto prvního ročníku se účastnilo na 550 účastníků z šesti základních škol – ZŠ Slovanka, ZŠ Jižní, ZŠ Sever, ZŠ Pátova, ZŠ Partyzánská a ZŠ Dr. M. Tyrše. Závodilo se v atletických disciplínách a jednotlivé školy se mezi sebou poměřily i ve fotbalovém turnaji. Olympiáda probíhala pod záštitou projektu Olympiády dětí a mládeže, jejíž organizátorem byl tým z příspěvkové organizace Sport Česká Lípa, za podpory partnerů Města Česká Lípa, příspěvkové organizace Kultura Česká Lípa a firmy Modus.

Na Městském stadionu v České Lípě se ve čtvrtek a v pátek 8. a 9. června uskutečnil premiérový ročník Českolipské školní olympiády dětí a mládeže. | Foto: archiv pořadatelů

Slavnostní zahájení bylo v řadě ohledů velmi podobné s klasickými letními olympijskými hrami. Nechybělo proto ani symbolické zapálení olympijského ohně, které provedla dvojnásobnámistryně Evropy v plavání a účastnice Her v Londýně Petra Chocová. Na pódiu se vystřídali takézástupci města v čele s paní starostkou Jitkou Volfovou, která během své zdravice k přítomnýmžákům českolipskou olympiádu prohlásila za zahájenou.

Příjemnou atmosféru zahajovacího ceremoniálu podpořila svým vystoupením také tanečnískupina Ledovky ze základní školy Jižní a zpěváci ze Základní umělecké školy v České Lípě. Doprovodný program pro účastníky akce obohatil orientační běh formou tréninkového bludiště. První den patřil žákům z prvního stupně. Vedle běžeckých atletických disciplín se poměřovalytaké ve skoku dalekém nebo v hodu kriketovým míčkem. Na všechny soutěže přitom dohlíželizkušení rozhodčí z místního klubu Atletika Česká Lípa. Mezi chlapci vynikaly výkony TomášeStýbla a Maximiliána Brycha, kteří během místy i deštivého počasí dokázali vybojovat několikcenných kovů.

Potvrzeno! Lindava kývla na postup. Na co si musí dát pozor?

Jinak byly k vidění souboje především mezi žáky ZŠ Sever a ZŠ Tyršova, přičemždruhá jmenovaná škola už první den jednoznačně vykročila v souboji škol k suverénnímuvítězství o putovní pohár. Fotbalový turnaj pak opanovali mezi nejmladší kategorií žáci ZŠ Jižní,mezi staršími pak ZŠ Slovanka. Pátek patřil žákům druhého stupně. Ti se navzájem poměřovali ve stejných disciplínách jakojejich mladší kolegové, kromě distance běhu na 1500m. Fotbalový turnaj však zahrnoval většípočet účastníků, když v každé kategorii startovalo po pěti týmech. Mezi žáky šestých a sedmýchtříd vyhráli fotbalisté ZŠ Sever a ve starší kategorii pak opanovali fotbalový turnaj žáci z Tyršovky.

Napínavé byly také souboje v atletických disciplínách. Výborné výkony předváděl zejménaTobiáš Burda, který dokázal vedle běhu na 60 metrů výkonem 7,73 sekundy opanovat takésoutěž ve skoku dalekém a běhu na 1500 metrů. Skvěle si vedla také Sanela Radoňská, kterávedle vítězství v běhu na šedesátce výkonem 8,22 sekundy vybojovala také druhé místo v dálce. Vytrvalostní závody v běhu na 1500 metrů pak vedle již zmiňovaného Burdy ovládli výbornýmivýkony Jáchym Ehrlich, Sofie Studená nebo Adéla Hadravová.Všechny soutěže byly odehrány a odzávoděny ve férovém duchu a s velkou touhou uspět,překonat sám sebe a vyrovnat se jednak se soupeři, jednak s nástrahami počasí.

Během závěrečného ceremoniálu pak byla vyhlášena také prestižní soutěž mezi jednotlivými školami. Naprosto jednoznačně ji ovládla a pro tento rok putovní pohár získala Tyršovka se ziskem 16zlatých medailí, 12 stříbrných a 12 bronzových. Na druhém místě skončila velmi těsně Slovankapřed Severem, když o pořadí na druhém a třetím místě rozhodoval pouze jediný bod.

Rudolf Věchet o propadu dubnického fotbalu. O viníkovi má jasno

,,Českolipská školní olympiáda dětí a mládeže byla pro žáky příjemným zpestřením závěruškolního roku. Je to skvělá sportovní podpora mládeže a nápad, jak zapojit žáky do sportování. Tím, že jsme dosáhli výborných výkonů, tak si děti odnesly krásné medaile, diplomy a pamětnípředměty. Celá akce byla organizačně skvěle zvládnuta, měla vše, co má olympiáda mít, a právědíky tomu byla navozena ta správná olympijská atmosféra. Děti budou na akci moc rádyvzpomínat a všichni se samozřejmě už nyní těšíme na příští ročník, kde uděláme vše pro to,abychom obhájili letošní vítězství a putovní pohár zůstal na Tyršovce,“ říká Mgr. Antonín Lačný, ředitel Základní školy Dr. M. Tyrše.

Závěrečného předávání medailí se zhostili také členové vedení města Česká Lípa. Vedle již uvedené starostky Jitky Volfové to byl také druhý místostarosta Jakub Mencl, uvolněná radní Nela Cyrmon Theerová či zástupkyně z řad sportovců a v současnosti velmi úspěšná triatlonistka či atletka Kateřina Hadravová. První ročník Českolipské školní olympiády dětí a mládeže se navzdory čtvrtečním rozmarům počasí jednoznačně povedl a všichni se již nyní těší na chystaný druhý ročník, který je naplánován na středu a čtvrtek 5. a 6. června 2024.

RADEK STUDENÝ