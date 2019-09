Dlouhá pauza je minulostí. Superligu florbalistů v sobotu zahájila vysoká výhra vítkovického mistra 13:3 v Pardubicích, 1. kolo uzavře v pondělí večer na českolipském zimním stadionu televizní souboj místního FBC proti dalšímu favoritovi nejvyšší soutěže a jeho šestnáctinásobnému šampionovi Tatranu Střešovice.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Zdeněk Plachý

Pro partu ze severu Čech to bude třetí sezona mezi českou klubovou elitou. Utkání začíná od 17.30. „Na zimák se všichni hrozně těšíme, vloni jsme tam odehráli parádní televizní zápas s pražskou Spartou a od pondělního duelu s Tatranem očekávám podobný průběh, jen doufám, že jej oproti loňsku dosáhneme do vítězného konce,“ odhodlaně prohlásil pro klubový web nejproduktivnější českolipský hráč minulé sezony Radek Krajcigr. Česká Lípa by také ráda zapomněla na nepovedený start do sezony. Loni měla po čtyřech odehraných zápasech na svém kontě nulu.