Rok se s rokem sešel a na dveře už klepe další ročník ankety o nejlepšího sportovce Českolipska. V pořadí 47. vyhlašování akce však oproti předchozímu roku dozná několika změn. Proběhne totiž už ke konci února a po dlouhé době se vrátí do prostor nově zrekonstruovaného Jiráskova divadla. Ve hře bude i obhájce loňské trofeje v hlavní kategorii, Kryštof Bogar.

Takhle vypadalo loňské vyhlášení anketa Sportovec Českolipska. | Foto: Jaroslav Appeltauer

Anketa se poprvé pořádala v roce 1975 a seznam vítězů je od prvního ročníku hodně různorodý. Celkem jedenáctkrát v ní dokázala zvítězit rekordmanka pořadí, úspěšná plavkyně a olympionička Petra Chocová. I ona figuruje v letošní nominaci. Úřadující šampion Bogar ovládl anketu v disciplíně MTBO celkem ve čtyřech případech a jedním z hlavních adeptů na prvenství bude i letos. Ovládl totiž světový pohár i řadu velkých závodů typu mistrovství světa a mistrovství Evropy. V desítce nominovaných v kategorii jednotlivců je společně s ním i jeho kolega z oddílu Vojtěch Ludvík. Největší zastoupení mají mezi patnácti nominovanými karatisté, kteří mají hned tři želízka v ohni.

Veřejnost může přímo na nově vytvořených stránkách sportovecceskolipska.cz hlasovat o celkovém pořadí až do 4. února. Kromě hlavní ankety zde mohou vybírat také nejlepšího mládežníky, kolektivy mládeže a dospělých, trenéra nebo veterána. Součástí vyhlašování je vždy uvedení některého ze sportovců do síně slávy. Za rok 2021 se této pocty dostalo bývalému basketbalovému reprezentantovi Lubošti Bartoňovi, o rok později vešel do síně slávy někdejší házenkářský mistr světa, brankář a později ředitel novoborské sklárny Crystalex František Arnošt. Samotné vyhlášení pak proběhne ve středu 21. února.

V čele ankety je od roku 2021 spolek Českolipská unie sportu, v jejímž čele je florbalista a městský radní Štěpán Slaný společně s aktivním hokejistou českolipských Predátorů Jaroslavem Češkou, který se dlouhodobě zapojuje do sportovního prostředí a manažersky vede příspěvkovou organizaci PO Sport Česká Lípa. Jejich cílem bylo i letos dostat anketu blíže k lidem a široké veřejnosti, čemuž odpovídá i transparentnější způsob hlasování, případně vyhlašování ankety v prostorách městského divadla. Mimochodem v divadle se anketa nevyhlašuje poprvé. V uplynulém desetiletí se mezi lety 2014 a 2018 vyhlašoval v novoborském městském divadle.

Zdroj: FBC Česká Lípa

„Snažíme se držet naší vize a postupně posunovat anketu do více lokálnějšího formátu. Po jednom ročníku, který vinou pandemie covid-19 proběhl online, a dvou ročnících v KD Crystal jsme využili zrekonstruovaného divadla, které naší anketu posune zase o kus dál. Pro letošní rok se nám podařilo spustit zcela nové webové stránky, kde je možné hlasovat, ale také chceme prostřednictvím webu mapovat sportovní historii a postupně se vracet k dávným vítězům této ankety. Po každém ročníku se snažíme poučit z organizačních nedostatků, a i proto jsme letos posunuli nominační termíny tak, aby lépe vyhovovaly všem sportovním oddílům a respektovaly celý kalendářní rok. Nominace se proto uzavírala ke konci prosince a poté anketa přešla do odborného a veřejného hodnocení,“ vysvětluje priority ankety jeden z jejich hlavních organizátorů a českolipský patriot Štěpán Slaný.

Jedním z cílů je pochopitelně také vypíchnout sportovce působící v rámci okresu a jejich zviditelněním rozhýbat aktivitu v celém odvětví. „Anketu Sportovce Českolipska vnímáme jako důležité vyplnění sportovní spektra a chceme pomocí této akce co nejlépe propojit oblasti sportu, politiky, novinařiny či soukromého sektoru. Zdravá kombinace těchto vlivů je zcela zásadní pro další sportovní růst a tím i také důležitou reprezentaci našeho okresu. Na samotné vyhlášení tak byli mimo sportovců pozváni i všichni představitelé měst a obcí z našeho okresu a také zástupci soukromého sektoru,“ uzavírá Slaný.

Historie ankety nabízí i zajímavé paradoxy. Mezi vítězi se tak ocitla několikrát úspěšná vodní lyžařka Zdeňka Samohýlová, Ivan Zelenka pro změnu v roce 1983 triumfoval ve sportovním rybolovu a Václav Cintl v jachtingu. Celkem šestkrát pak opanoval anketu cyklotrialista Martin Šimůnek. Poslední roky patří závodníkům v MTBO, což jsou orientační závody na horských kolech. Pouze jedenkrát se stalo, že vyhrála dvojice, když v roce 1999 zvítězili kanoisté Jan Merenus a Ladislav Bouška. Nadvládu žen od roku 2003 utnul až před deseti lety kanoista Michal Šrámek. V letech 1992 a 1993 nebylo ocenění uděleno.

Samotné vyhlašování probíhá uvolněnou formou galavečera, kdy se kromě předávání trofejí a rozhovorů s oceněnými mohou přítomní těšit také na řadu kulturních vystoupení.

RADEK BARKMAN