V holandském Hilversunu se konalo letošní mistrovství Evropy veteránů tříčlenných družstev. Stolní tenisté starší 40ti let bojovali tři dny o prvenství ve svých věkových kategoriích.

V kategorii 65-69 reprezentoval Českou republiku František Just, přeborník ČR v jednotlivcích v posledních dvou letech a hráč Lokomotivy Česká Lípa. Kapitánem družstva byl Petr Polák, bývalý československý reprezentant a nejúspěšnější veterán ČR na nedávném mistrovství Evropy jednotlivců. V Budapešti získal dvě bronzové medaile v soutěži jednotlivců a ve čtyřhře. Třetím hráčem byl Svatopluk Kaloč, nejlepší obranář celého Mistrovství. Bylo to nejsilnější družstvo, jaké mohli veteráni postavit.

Po vítězství v kvalifikační skupině, kde postupně porazili celky Bulharska, Holandska a Dánska, se v semifinále střetli s velmi silným mužstvem Anglie. Po velmi vyrovnaném začátku, kdy všichni tři čeští hráči odehráli několik vítězných pětisetových utkání, byl konečný výsledek 7:0. Pro hráče Anglie byl tento výsledek velmi krutý.

Ve finále čekal na české veterány celek Německa, obhájce vítězství z minulého šampionátu v Turecku. I zde se ukázalo, že letos má ČR velmi kvalitní celek. Po třech hodinách hry se z titulu Evropských šampionů radovali hráči české reprezentace. O překvapivě vysoké vítězství 6:1 se nejvíce zasloužil Svatopluk Kaloč, jehož perfektní obrana na soupeře platila.

Další mistrovství Evropy družstev se bude konat za dva roky v Bulharsku. Příští rok se koná Mistrovství světa jednotlivců ve Francii. Pokud to zdraví ještě dovolí, bude František Just reprezentovat Českou republiku již v kategorii 70-74 let.