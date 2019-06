Českolipští atleti pokračují ve spanilé jízdě

Třetí kolo krajského přeboru družstev mužů a žen v atletice zavítalo v sobotu 23. června do České Lípy. Obě družstva šla do závodu s tím, že doma chtějí potvrdit dominantní postavení v letošním ročníku a na domácím městském stadionu to splnila beze zbytku.

ATLETIKA. Ilustrační foto | Foto: Daniel Smola

Žlutomodrá trička byla vidět v popředí mnoha disciplín, padaly osobní rekordy a všude byla vidět snaha udělat pro vítězství maximum. Proto je těžké vybrat nejlepší výkony, neboť o vítězství se postaral celý tým a každý bod se počítá. O něco více bodů nasbíraly tentokrát ženy, celkem 349. a náskok před soupeři byl přímo propastný, druhý LIAZ jich získal 176,5 a AC Rumburk 165,5. Z českolipských nejvíce bodů tentokrát posbírala Markéta Málková, která zvítězila v trojskoku výkonem 10,23 m, a byla druhá v běhu na 100 13,42 s a 200 m 27,53 s a ještě pomohla k vítězství první českolipské štafetě, kde s ní ještě běžela Dominika Širlová, Kateřina Klímová a Tereza Bártová. Vendy Ryšavá zvítězila v běhu na 800 m za 2:30,75 min, v běhu na 400 m překážek a za 69,71 s a ještě přidala druhé místo v trojskoku 10,20 m. Veronika Süssnerová zvítězila v hodu oštěpem kvalitním výkonem 45,10 m, byla druhá v disku 41,59 m a třetí v kouli 10,81 m. Zdena Janoušková byla druhá v oštěpu za 35,26, pátá ve vrhu koulí a šestá v hodu kladivem. Laura Matulová byla první v běhu na 1500 m za 5:23,29 min. a druhá v běhu na 800 m za 2:36,29 min. Kateřina Klímová byla třetí ve skoku dalekém, pátá v trojskoku a běhu na 200 m. Míša Trčová šla jen vrh koulí, takže není v popředí bodujících, ale její výkon 13,29, kterým v této disciplíně zvítězila, je týden před MČR juniorek velkým příslibem. Mezi prvními třemi se umístila i třetí Adéla Sztoláriková v běhu na 100 m, dvě třetí místa a to v běhu na 1500 m a v běhu na 400 m překážek získala Dominika Stránská, třetí místo v běhu na 10000 m vybojovala v pravé poledne obětavým výkonem Maruška Mitáčová, druhé místo na 100 m překážek přidala Tereza Bártová, a druhá byla i štafeta ve složení Pojerová, Košťálová Hejdová a Sztoláriková. Třetí v trojskoku byla Kamila Ajšmanová, mimochodem zde jsme obsadili prvních pět míst! Třetí v oštěpu byla v osobním rekordu Tereza Peškařová, zde nám patřila první čtyři místa, na 3000 m chůze byla třetí Lucie Peškařová a pokračovat bychom mohli dalšími osobními rekordy, dalšími bodovanými místy. Obdobná situace byla i v kategorii mužů. Kde naši borci nasbírali 325, bodů, druhé Jablonné mělo 227,5 bodu třetí Jablonec 160 bodů. I zde se jednalo o ukázku bojovnosti a obětavosti pro tým. Lídrem kola se stal Patrik Stupka, který byl první v tyči 370 cm, první v běhu na 110 m překážek 18,83 s a druhý v běhu na 400 m překážek za 62,82 s. Radek Bekr zvítězil v běhu na 400 m překážek za 60,62 min, a byl druhý v běhu na 100 m 12,31 s a 200 m za 23,54 min. Jan Karko zvítězil v běhu na 800 m za 2:02,15 min a v běhu na 1500 m za 4:22,93 min a ještě doběhl pátý na 200 m. Vojtěch Dresler zvítězil v hodu oštěpem výkonem 50,10 m, byl druhý v tyči 360 cm a také ve skoku dalekém 574 cm. Petr Nejedlý s přehledem zvítězil v běhu n a100 a 200 m v časech 11,50 s a 23,21 s. Naopak nejdelší běh, a to běh na 10000 m, vyhrál Vít Nováček v čase 37:51,56 min, který byl navíc čtvrtý v běhu na 800 m za 2:06,78 min, a ještě byl šestý v běhu na 110 m překážek. Miroslav špaček byl 2. ve vrhu koulí, 11,76 m, 4. v disku a šestý v kladivu. Petr Stránský proběhl první cílem v běhu na 400 m za 54,65 s, a byl druhý v hodu oštěpem 48,90 m. Třetí místo v trojskoku patřilo Hynkovi Bártovi za výkon 11,58 m, a ještě přidal páté místo na stovce a šesté v běhu na 400 m. Ve vrhu koulí zvítězil Jan Effler kvalitním výkonem 12,32 m. Třetí na desetikilometrové trati byl Filip Švácha, stejně jako Tomáš Hlubuček ve skoku vysokém 165 cm. A dalo by se ještě pokračovat, tak snad jen, že na závěr soutěže bodovali v mužích čtyři českolipské štafety. Zvítězila štafeta ve složení Bekr, Karko, Nejedlý, Černý, a třetí místo obsadila štafeta, ve které startoval Stupka, Bárta, Hofmann a Stránský. Takovouto kompletní sestavu letos na stadionu v České Lípě v akci neuvidíme, ale již tento pátek 28. června, můžete přijít fandit vytrvalcům, kteří od 18 hodin absolvují dvanácti minutový běh hodinu poté odstartuje hodinovka. Závod je zařazen do Okresní běžecké ligy.

Autor: Redakce