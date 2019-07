Mistrovský hromadný závod se konal v rámci tradiční Tour de Malá Skála, s centrem ve Frýdštejnu. Trať s dlouhým úmorným stoupáním a křivolakým sjezdem, dokonale prověřila jak fyzickou připravenost, tak i technické schopnosti cyklistů.

V doprovodném závodu mladíků v kategorii příchozích do 29 let se poprvé v dresu MS AUTO představil nováček týmu Pavel Marek, který svou premiéru proměnil rovnou ve vítězství. Na trati získával náskok ve sjezdech a opakovanými nástupy do stoupání se mu podařilo před cílem setřást své soupeře. V mistrovských kategoriích jen těsně pod medailovými stupni zůstali na čtvrtém místě Jaromír Svoboda a Rudolf Reichelt. Do prestižní desítky se ještě mezi padesátníky dostal Josef Semerád na devátém a mezi šedesátníky Miroslav Tuček na pátém místě.

Mistrovství ČR pokračovalo o týden později dvěma závody v Sokolově. Nejprve na závodníky z celé republiky čekala časovka jednotlivců. Nejvíce se v ní dařilo Vladimíru Novákovi v kategorii padesátníků, který skončil na čtvrtém místě, pouze o půl vteřiny za třetí příčkou. Na osmém místě v téže kategorii dojel Josef Semerád.

Co se nepovedlo v časovce jednotlivců, podařilo se o den později při mistrovské časovce dvojic. Sehraná dvojice Vladimír Novák a Josef Semerád vybojovala ve své kategorii titul, když při vítězné jízdě prolétla profilově náročnou trať průměrem bezmála 44 km/h. Úspěšný den a zároveň dárek k dvacátému výročí založení klubu zvýraznili ještě druhým místem Pavel Veselý, který jel ve dvojici s partnerem Tomášem Malíkem z Železného Brodu a druhé místo v kategorii příchozích získal i Michal Guse ve spolupráci s hulínským Luďkem Blinkou.

Dobré formy hodlali členové MS AUTO využít i při tradičních mezinárodních závodech Giro de Zavadilka a Memoriál Zdeňka Bambáska, které se konají již dlouhá léta ve Vědomicích u Roudnice nad Labem. Do atraktivní disciplíny časovky trojic nasadil tým MS AUTO hned tři družstva. Na startu se prezentovalo celkově 81 trojic. Elitní formace ve složení Rudolf Reichelt, Pavel Veselý a Josef Semerád zajela při průměru 44,2 km/h celkový devátý čas a ve své kategorii obsadila 5. místo.

Během jízdy museli jezdci řešit tři ošemetné situace, které vytvořil hustý automobilový provoz, jinak by výsledný čas i průměr byl ještě lepší. Druhý tým ve složení Petr Nováček, Daniel Štěpánek a Pavel Marek skončil ve své kategorii do 120 let součtu věku na šestém místě (průměr 42,5 km/h). Kýžených stupňů vítězů se se klub MS AUTO dočkal v kategorii nad 180 let, kde si pro bronzovou příčku dojel tým ve složení Josef Semerád, Miroslav Hanus a Miroslav Tuček.

Časovkáři si dali ve Vědomicích dostaveníčko ještě jednou, a to při Memoriálu Zdeňka Bambáska. Jelo se po stejné trati, jako o dva dny dříve trojice. V závodu příchozích v kategorii mužů nad 60 let se vítězstvím může pyšnit nestárnoucí Miroslav Hanus. Druhé místo mezi padesátníky vybojoval Josef Semerád a jako čtvrtý mezi čtyřicátníky dojel Michal Guse.

Závodníci Sportovního klubu MS AUTO se nyní připraví na druhou polovinu sezóny, nabitou převážně kopcovitými hromadnými závody, ukáží své umění i na zahraničních silnicích a pokusí se udržet svá postavení v rámci Českolipského silničního poháru, který je nyní ve své polovině.