lékař/ka oddělení ortopedie Požadujeme: - vysokoškolské vzdělání dle zákona č. 95/2004 Sb. - specializovaná způsobilost a praxe výhodou - morální a občanskou bezúhonnost, příjemné vystupování a zájem o obor. Mzdové podmínky budou dohodnuty při osobním setkání. Nástup možný ihned nebo dle dohody. Nabízíme: - jistota a stabilita zaměstnavatele - práce v moderním a přátelském prostředí s důrazem na týmovou spolupráci - bezplatné vzdělávání bez kvalifikačních dohod, osobní i odborný rozvoj s podporou kolektivu i zaměstnavatele - akreditované pracoviště (základní kmen i vlastní specializovaný výcvik) (vypsalo by se vždy dle skutečnosti) - ubytování v moderních a vybavených bytech za minimální náklady - týden dovolené navíc = 25 dní - příspěvek na penzijní připojištění ve výši 6000 Kč ročně - příspěvek na závodní stravování - cena obědového menu jen 45 Kč - 10% sleva do lékárny a Centra zdraví - 10% sleva na nákup v nemocničním bistru - výhodný zaměstnanecký tarif od O2 i pro Vaši rodinu - Cafeterie - široký výběr benefitů ve výši až 5000 Kč ročně - finanční a dárková odměna za pracovní výročí - společenské a kulturní akce pro děti i dospělé - v případě závazku vůči současnému zaměstnavateli automaticky převezmeme 100% závazku - zdarma očkování proti chřipce - zdarma nadstandardní pokoj v případě Vaší hospitalizace - využití systému psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví - bezplatný přístup do odborné knihovny - pracovní uplatnění v regionu pro Vašeho partnera/ku - pomoc při zajištění školky, školy pro děti Pozice je vhodná i pro cizince. 46 500 Kč

Detail nabízené práce