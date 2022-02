Českolipský výběr nastoupil bez trenéra Davida Derky, který čeká na výsledek PCR testu. Důležitou bitvu tak sledoval od televize. „No, na zápas jsem nemohl. Vyšel mi pozitivní antigen, takže čekám na výsledky PCR testu,“ usmál se hořce do telefonu.

Bláznivý zápas nabídl v první třetině pět branek. Domácí rychle vedli 2:0, Lípa ale během sedmi minut nastřílela čtyři branky. Výsledek pak hosté otočili v posledním dějství, kdy se trefil Krajcigr a v 52. minutě vykouzlil vítěznou trefu Ekl.

„Pět bodů z posledních dvou zápasů není špatné. Ale myslím si, že jsme v Pardubicích ten jeden ještě ztratili. První třetina byla o chybách, naštěstí jsme také nějaké potrestali. Důležité bylo, že nám domácí brankově moc neutíkali. V závěru bylo vidět, že více chceme. Zvládli jsme tam ubránit i oslabení. Podali jsme obětavý a bojovný výkon,“ pochvaloval si Derka, který tak prozradil, jak trénoval od televize.

„Vše jsem měl napsané na papíře, ráno před zápasem mi ale vyšel pozitivní test. Své poznámky jsem poslal kolegům jako doporučení. Oni byli na střídačce, poskládali to podle sebe. O přestávce jsme si zavolali. Když to vidíte v televize, vnímáte to daleko líp. Jen nevím, zda moje doporučení k něčemu byla,“ vtipně podotkl.

Desáté Otrokovice 21 bodů, jedenáctá Česká Lípa 19 bodů. Los v posledních dvou zápasech by měl být přívětivější pro českolipský tým. Oba celky hrají dvakrát doma. Otrokovice hostí Střešovice a Liberec, Česká Lípa má doma Spartu a poslední Královské Vinohrady.

„Navíc máme s Otrokovicemi lepší vzájemné zápasy, takže při rovnosti bodů budeme lepší. Otrokovice jsou doma nepříjemné. Střešovice mají velkou kvalitu, Liberec má stále o co hrát. Věřím, že dokážeme Spartu potrápit a nějaký ten bod získat. Pokud pak chceme do play-off, poslední Vinohrady prostě musíme přehrát,“ zdůraznil.

Českolipští tak musí věřit ve vlastní kvality a navíc na dálku fandit rivalovi z Liberce, aby v Otrokovicích žádný bod nenechal. „Tak Liberec bude hrát sám za sebe, jelikož chce v předkole začínat doma. Je to velká výhoda, jelikož rozhodující zápas se hraje v týdnu. A hrát doma, nebo cestovat třeba do Ostravy, je sakra rozdíl,“ dodal.

Black Angels - Česká Lípa 8:9 (5:5, 3:2, 0:2)

1. J. Boček, 2. Fryš, 13. Fryš, 14. T. Hanák, 17. R. Hanák, 26. Novotný, 27. T. Hanák, 33. Renčín – 4. Kouba, 6. Kouba, 7. Krajcigr, 9. Štěrba, 16. Kadlec, 25. Kouba, 27. Ekl, 45. Krajcigr, 52. Ekl. Rozhodčí: Šedivý – Štengl. Vyloučení: 0:2. Využití: 0:0. Diváků: 45. Zásahy brankářů: Matiášek 11 – Ponomarev 2, Dvořák 9.

Česká Lípa: J. Dvořák (13. Ponomarev) – Tichý, Novák, Mlejnek, T. Kadlec, Slaný, Štěrba – Dzierža, Kouba, Kopič, Jirsa, Staněk, Krajcigr, Vlček, Ekl.

Zdroj: Youtube