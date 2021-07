Florbalisté České Lípy znají složení svých soupeřů v rámci tuzemského poháru. V srpnové skupině vrcholové části Poháru českého florbalu svěřenci trenéra Davida Derky vyzvou Bohemians, Black Angels a Karlovy Vary.

Florbalisté České Lípy - ilustrační foto. | Foto: Vít Černý

Zápasy v rámci skupinové části Poháru českého florbalu by se měly odehrát v průběhu srpna. Na základě losu se Českolipští poměří venku pouze s neoblíbenými Bohemians, proti nimž dosud v Superlize neuhráli ve všech předchozích osmi zápasech ani jeden bod. Utkání by se mělo odehrát mezi 10. až 16. srpnem, přičemž oficiální termín by ještě měl být upřesněn. O týden později pak Severočeši vyzvou doma Black Angels a skupinu zakončí vystoupením na své vlastní palubovce proti prvoligovým Karlovým Varům. Ze základní skupiny AV postoupí do další fáze poháru nejlepší dva celky.