V České Lípě se konalo poslední kolo Regionálních soutěží, konkrétně Krajský přebor. Domácí oddíl Sport Relax Česká Lípa vybojoval přes sto cenných kovů.

Českolipští karatisté získali 128 medailí. | Foto: archiv klubu

„Krajský svaz nám přidělil organizaci. Myslím si, že jsme to zvládli na jedničku. Do českolipské haly se karatisté rádi sjíždí a tato akce byla výjimečná z důvodu bojů o postup na Kvalifikační turnaj pro Mistrovství České republiky a přímý postup na MČR Beginner. Celý tým do toho dal vše a těšíme se z mnoha postupů na republikové mistrovství. Tato soutěž nám také přinesla jeden rekord a to v počtu získaných medailí,“ řekl Pavel Znamenáček, šéftrenér Sport Relax Česká Lípa.

Českolipský tým vybojoval 128 medailí – 42x zlato, 39x stříbro a 47x bronz. V celkovém hodnocení medailí katapultovalo Sport Relax na první místo, druhým klubem byl Sport Union Ústí nad Labem a třetí příčku obsadil klub Kamura Ústí nad Labem.

„Především chci poděkovat našemu týmu trenérů za přípravu a organizaci. Velké poděkování patří našim partnerům,“ dodal Znamenáček.

KATA

4x zlato, 6x stříbro, 13x bronz

1 místo Barták Zdeněk starší žáci 7. kyu

1 místo Pavlasová Božena ženy

1 místo Klimplová Vanesa juniorky

1 místo Pavlasová Božena master ženy

2 místo Jakubíček Jan mladší žáci 7-9let

2 místo Ficzuová Sofie mladší žákyně 7-9let

2 místo Pokorná Natálie dorostenky

2 místo Kovács Ondřej muži

2 místo Gankhuyag Dulguun mladší žáci 10-11let 7.kyu

2 místo Valjent Teodor starší žáci 7.kyu

3 místo Ferda Tomáš mladší žáci 7-9let

3 místo Battulga Misheel mladší žákyně 7-9let

3 místo Zachová Magdaléna dorostenky

3 místo Řeháková Ema dorostenky

3 místo Poláková Tereza starší žákyně

3 místo Kovářová Elena mladší žákyně 5-9let 7.kyu

3 místo Klimeš Jan master muži

3 místo Gašpar Patrik muži

3 místo Poříz Josef mladší žáci 10-11let 7.kyu

3 místo Ochirsukh Gerelt mladší žáci 10-11let 7.kyu

3 místo Hošmánek David starší žáci 7.kyu

3 místo Šorčíková Valerie mladší žákyně 10-11 let 7.kyu

3 místo Rybová Viktorie mladší žákyně 10-11 let 7.kyu

KUMITE

7x zlato, 1x stříbro, 2x bronz

1 místo Zachová Magdaléna dorostenky nad 61 kg

1 místo Pokorná Natálie dorostenky do 61 kg

1 místo Klimeš Jan muži nad 84 kg

1 místo Cupová Barbora dorostenky do 54 kg

1 místo Poláková Tereza starší žákyně do 42 kg

1 místo Klimplová Vanesa juniorky do 59 kg

1 místo Řehák František dorost nad 70 kg

2 místo Řeháková Ema dorostenky nad 61 kg

3 místo Véghová Stella dorostenky nad 61 kg

3 místo Pomikáček Pavel dorost do 70 kg

KATA DUO

3x zlato, 3x stříbro, 4x bronz

1 místo Gašpar Patrik, Kovács Ondřej muži

1 místo Pokorná Natálie, Klimplová Vanesa juniorky

1 místo Pokorná Natálie, Klimplová Vanesa ženy

2 místo Cupová Barbora, Zachová Magdaléna juniorky

2 místo Poříz Josef, Sláma Jáchym starší žáci

2 místo Pomikáček Jan, Ochirsukh Gerelt mladší žáci

3 místo Poláková Tereza, Rybová Viktorie starší žákyně

3 místo Battulga Munkhsuld, Gankhuyag Dulguun starší žáci

3 místo Battulga Misheel, Brzobohatá Valerie mladší žákyně

3 místo Pomikáček Pavel, Řehák František junioři

KATA TÝM

2x zlato, 2x stříbro, 2x bronz

1 místo Sláma Jáchym,Jakubíček Jan,Poříz Josef mladší žáci

1 místo Cupová Barbora, Řeháková Ema, Zachová Magdaléna juniorky

2 místo Řehák František,Štěpánský Ondřej, Pomikáček Pavel junioři

2 místo Poláková Tereza, Brzobohatá Valerie, Rybová Viktorie starší žákyně

3 místo Ficzuová Sofie,Battulga Misheel, Šorčíková Valerie mladší žákyně

3 místo Battulga Munkshuld,Gankhuyag Dulguun,Ochirsukh Gerelt starší žáci

KIHON IDO

7x zlato, 7x stříbro, 7x bronz

1 místo Ochirsukh Gerelt sži 8.kyu

1 místo Přivratský David mži 10-11 let 8. kyu

1místo Štěpánská Veronika sže 8.kyu

1 místo Russo Daniela-Elena 8-9 let 8.kyu

1 místo Battulga Misheel 10-11let 8.kyu

1 místo Pořízek Ondřej do 7 let 8.kyu

1 místo Šmídová Rozálie do 7let 8.kyu

2 místo Gomzjakov Matyáš sži 8.kyu

2 místo Okhrimenko Roman mži 10-11let 8.kyu

2 místo Prijič Inela 8-9 let 8.kyu

2 místo Šorčíková Valerie 10-11let 8.kyu

2 místo Staněk Adam do 7 let 8.kyu

2 místo Jelínková Erika do 7 let 8.kyu

2 místo Rybová Viktorie sže 8.kyu

3 místo Sláma Jáchym mži 10-11 let 8.kyu

3 místo Nyamjav Tumenbat mži 10-11let 8.kyu

3 místo Kovářová Elena 8-9let 8.kyu

3 místo Ferda Tomáš 8-9let 8.kyu

3 místo Novotný Michal 8-9let 8.kyu

3 místo Brzobohatá Valerie 10-11let 8.kyu

3 místo Kletečka Michael do 7 let 8.kyu

KUMITE BALLOON

6x zlato, 7x stříbro, 9x bronz

1 místo Pořízek Ondřej do 7 let 8.kyu

1 místo Šmídová Rozálie do 7 let 8.kyu

1 místo Russo Daniela- Elena 8-9 let 8.kyu

1 místo Nymjav Tumenbat 10-11let 8.kyu

1 místo Rybová Viktorie sže 8.kyu

1 místo Battulga Misheel 10-11let 8.kyu

2 místo Kletečka Michael do 7 let 8.kyu

2 místo Ochirsukh Gerelt sži 8.kyu

2 místo Jelínková Erika do 7 let 8.kyu

2 místo Kopecký Matěj 8-9 let 8.kyu

2 místo Sláma Jáchym 10-11let 8.kyu

2 místo Štěpánská Veronika sže 8.kyu

2 místo Byambassaikhan Uva 10-11let 8.kyu

3 místo Staněk Adam do 7 let 8.kyu

3 místo Gomzjakov Matyáš sži 8.kyu

3 místo Kovářová Elena 8-9 let 8.kyu

3 místo Gabriel Vladimír 8-9let 8.kyu

3 místo Novotný Michal 8-9let 8.kyu

3 místo Vrána David 10-11let 8.kyu

3 místo Vrána Michal 10-11 let 8.kyu

3 místo Šorčíková Valerie 10-11let 8.kyu

3 místo Švarcová Adéla 10-11let 8.kyu

AGILITY

7x zlato, 7x stříbro, 5x bronz

1 místo Šmídová Rozálie do 7let 8.kyu

1 místo Pořizek Ondřej do 7 let 8.kyu

1 místo Russo Daniela-Elena 8-9let 8.kyu

1 místo Štěpánská Veronika sže 8.kyu

1 místo Skočík Radek 8-9 let 8.kyu

1 místo Battulga Misheel 10-11let 8.kyu

1 místo Nymjav Tumenbat 10-11let 8.kyu

2 místo Jelínková Erika do 7 let 8.kyu

2 místo Staněk Adam do 7let 8.kyu

2 místo Prijič Inela 8-9let 8.kyu

2 místo Rybová Viktorie 12-13let 8.kyu

2 místo Novotný Michal 8-9let 8.kyu

2 místo Šorčíková Valerie 10-11let 8.kyu

2 místo Sláma Jáchym 10-11let 8.kyu

3 místo Kletečka Michael do 7let 8kyu

3 místo Kopecký Matěj 8-9 let 8.kyu

3 místo Nguyen Hai-Nam sži 8.kyu

3 místo Ficzuová Sofie 10-11let 8.kyu

3 místo Vítů Kryštof 10-11let 8.kyu

KATA BEGINNER

3x zlato, 3x stříbro, 2x bronz

1 místo Poříz Josef 10-11let 7.kyu

1 místo Jakubiček Jan 8-9 let 7.kyu

1 místo Gankhuyag Dulguun sži 7.kyu

2 místo Pomikáček Jan 10-11let 7.kyu

2 místo Hrybanov Maxim 8-9let 7.kyu

2 místo Barták Zdeněk sži 7.kyu

3 místo Battulga Munkhsuld sži 7.kyu

3 místo Hošmánek David sži 7.kyu

KUMITE BEGINNER

2x zlato, 3x stříbro, 3x bronz

1 místo Jakubíček Jan 8-9let 7.kyu

1 místo Battulga Munkshuld sži 7.kyu

2 místo Hrybanov Maxim 8-9let 7. kyu

2 místo Russo Cristiano sži 7.kyu

2 místo Poříz Josef 10-11let 7.kyu

3 místo Gankhuyag Dulguun sži 7.kyu

3 místo Barták Zdeněk sži 7.kyu

3 místo Pomikáček Jan sži 7.kyu