Nejproduktivnějším hráčem této série je Daniel Štěrba. Ten sice vinou nemoci zasáhl do prvního utkání až v jeho průběhu, ale i tak je zatím ústřední postavou série. Rozhodl jednak sobotní, jednak nedělní utkání. Tři góly na svém kontě v této sérii mají ale také dva brněnští hráči – Tomáš Brom a Dominik Dvořák. Radek Krajcigr zase k jednomu gólu přidal ještě tři asistence a v tabulce produktivity je hned za Štěrbou a Bromem.

Českolipští si na půdě Brna budou muset dát velký pozor na svou nedisciplinovanost. Pozici jednoznačně nejtrestanějšího týmu soutěže potvrdili zejména ve druhé třetině druhého zápasu, v níž rozhodčí postupně vyloučili hned čtyři hráče modrobílých. Brněnští však této velké příležitosti nevyužili a navíc sami inkasovali i při vlastní přesilovce. Právě hra v oslabení zatím Českou Lípu v této sérii zdobí.

"Jsem velice rád, že jsme dokázali doma zvládnout obě utkání, i když předvedená hra nebyla úplně optimální. Nicméně na to se tady už nehraje. Pěkný florbal se hraje do 26. kola, případně v play-off. V play-down je to naopak více o soubojích a každém metru hřiště než o nádherných akcích, což se v zápase u nás také potvrdilo. O víkendu nás ale každopádně čekají těžké a vyrovnané zápasy. Hned v sobotu to bude důležitý zápas, který může sérii výrazně nasměrovat ke konečnému výsledku," uvedl kouč Českolipských David Derka.

Víkendové zápasy v maloměřické hale začínají shodně v 17 hodin. Pokud Českolipští dvakrát zvítězí, zachrání se v Livesport Superlize. Pokud naopak dokáže Brno alespoň jednou uspět, dostane se ke slovu pátý zápas 8. března v českolipské sportovní hale od 20.30.