Dvanáct porážek v řadě. Dveře play-off se uzavírají. Sice se z nejvyšší futsalové soutěže nebude sestupovat, přesto by českolipští Démoni neradi skončili na posledním místě, na které mají pouze jednobodový náskok.

Futsalový klub z České Lípy si sezonu představoval úplně jinak. Dobrá jména v kádru nestačí. Je jasné, že vše je ztraceno. „Ve zbytku sezony musíme konečně ukázat charakter a soutěž odehrát se ctí. Nemůžeme si dovolit prohrávat,“ zdůraznil Petr Zapletal, českolipský futsalista.

Petře, prohráli jste dvanáct zápasů v řadě. Zažil jste někdy podobnou sérii?

Nikdy jsem podobnou sérii nezažil a doufám, že už se to nikdy nestane. Je to strašně demotivující, obzvlášť, když se většina zápasů prohrála o jeden gól.

Ligu jste přitom začali dobře, po čtyřech zápasech jste měli sedm bodů. Ale od té doby ani ťuk.

Start se nám povedl. Měli jsme dobrou a kvalitní přípravu. Bodů mohlo být i víc, ale tohle jsme brali všemi deseti. Navíc jsme porazili silný Helas, s kterým jsem se chtěli prát o šesté místo v tabulce.



V zápasech vás často potopily velké individuální chyby.

Myslím, že jsou nějaké tři možnosti. Že se stane chyba je lidský a stát se prostě může. Další možnost je, že není vysoká koncentrace nebo dostatečný respekt k soupeři. Třetí možnost, která se podle mě stávala v posledních zápasech je ta, že jsme křečovitě chtěli s výsledkem něco udělat, ale bohužel z toho pramenily hloupé chyby.



Play-off je definitivně ztraceno. S čím půjdete do zbytku sezony?

Bohužel jsme šanci na play- off nevyužili. Ve zbytku sezony musíme konečně ukázat charakter a soutěž odehrát se ctí. Nemůžeme si dovolit prohrávat.



Trenér Karel Kruliš několikrát řekl, že Lípa má jeden z nejlepších a nejzkušenějších týmů vůbec. Souhlasíte?

Souhlasím s tím, že tuhle sezony byl tým rozhodně nejkvalitnější. Bohužel jsme tu zkušenost a charakter během sezony neukázali. Myslím, že tohle je asi důvod, proč se nacházíme v tabulce tam, kde jsme. Mysleli jsme, že se soupeř porazí sám a narazili na tvrdou realitu.



Nebojíte se, že se soutěže nedohraje, jelikož se testujete antigenními testy?

Věřím, že se soutěž dohraje. Myslím, že by nebyl problém, kdyby to situace vyžadovala, aby se přešlo na PCR testy, které mají o něco větší spolehlivost.



Co vy a futsal? Jak jste se k němu dostal?

K futsalu jsem dostal jako mladý, začínal jsem už někdy v sedmi letech. Tenkrát to bylo v Sokole Vysočany. Celkem brzy jsem začal hrát první ligu juniorské soutěže a i přechod do dospělých byl rychlý. Klubů jsem prošel dost – Selp Mladá Boleslav, Kladno, Slavia, Bohemka, Sparta, Litoměřice a teď už jsem tři sezony Démonem.



Máte rád i jiné sporty?

Mám rád hromadu sportů. Míčové snad všechny. Pak hokej, inline brusle, každý víkend chodím na nohejbal, ale nejraději si pročistím hlavu turistikou na horách.



Jak prožíváte aktuální koronavirovou situaci?

Situace to není lehká. My máme naštěstí výjimku, můžeme trénovat a hrát. Bez toho by to člověk snášel mnohem hůře. Když byla liga pozastavená, snažil se člověk trávit co nejvíce času v přírodě. Ať už procházkou nebo si jít zaběhat. Mrzí mě, že je amatérský sport zastavený. Bohužel je v tento moment spuštění soutěží asi nereálné. Bylo by fajn, kdyby se našla cesta, jak i v nižších soutěžích testovat hráče a opět hrát.



Neměly by podle vás sportovat alespoň děti?

Na sto procent ano. Děti se potřebují vyvíjet a mít fyzické základy do dospělého života. Je mi strašně líto, že je nutíme sedět doma u počítače. Venku přenos tak obrovský není, to by mohla být cesta. Doufám, že se vládě povede konečně zařídit testování ve školách. Tím by děti mohly s negativní testem na jakýkoliv trénink a riziko přenosu by mohlo být téměř na nule.



Jaké máte cíle do dalších sportovních let?

Chtěl by nadále pokračovat v Lípě a napravit letošní sezonu. Uvidíme, jaké bude složení týmu na další sezonu. Je ale jasné, že jakékoliv umístění pod play-off budu brát jako obrovský neúspěch.



Co děláte v civilním životě?

Dělám v IT projektu na pozici testera pro Státní Zěmědělský Intervenční Fond (SZIF).



Dá se první futsalová liga skloubit s prací a osobním životem?

Tak tohle je celkem trefná otázka. Někdy se dá těžko skloubit práce a sport jako takový. Trénujeme celkem často. Tím, že bydlím v Praze, je cestování časově náročné. Ten osobní život tím trochu trpí. Ale vše se dá zvládnout a skloubit. Stačí jen chtít.