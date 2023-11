Čtyři tituly mistryně Evropy, jeden evropský rekord a dva světové. To je vizitka českolipské plavkyně Petry Weber na právě skončeném mistrovství Evropy v plavání v kategorii Masters, které se uskutečnilo na Madeiře.

Závod na 50 metrů motýlek, kde Petra Weber vyhrála a vytvořila nový rekord. | Video: se svolením Petry Weber

Výkon je to o to lepší, jelikož Petra nebyla na závodech stoprocentně fit. „Poslední závod byl něco. Bylo to náročné jak fyzicky, tak psychicky. Hodně jsem kašlala, měla jsem ucpané dutiny, nemohla jsem mluvit, špatně se mi dýchalo. Ale zvládla jsem to a přidala další rekord,“ upřímně řekla 37letá účastnice olympijských her a bývalá mistryně Evropy.

Petro, se svou účastí na šampionátu musíte být spokojená. Čekala jste takové úspěchy?

Upřímně řeknu, že jsem čtyři zlata čekala, když jsem viděla mé soupeřky. Cílem pro mě byly časy, s těmi jsem maximálně spokojená.

Vy jste mi říkala, že jste na Madeiru dorazila s nějakou virózou. To vám asi závody hodně ztížilo…

Vzhledem k tomu, že jsem se s něčím potýkala už sedm týdnů, brala jsem to trochu jako nutné zlo. Samozřejmě jsem chtěla na Madeiře i něco vidět, takže jsem moc neodpočívala. V polovině pobytu už jsem ale musela navštívit místní lékárnu, to už to bylo špatné.

Pět medailí a pět rekordů. Odloučení od dcerky zmírnila technika

Přiznala jste, že před posledním závodem to už bylo hodně špatné. Jak se vám plavalo?

Bylo to náročné jak fyzicky, tak psychicky. Hodně jsem kašlala, měla jsem ucpané dutiny, nemohla jsem mluvit, špatně se mi dýchalo. Dokonce jsem zvažovala, že odletím domů, ale zrovna nic neletělo. Byl to ale poslední závod, tak jsem ze sebe vydala vše a nakonec se mi plavalo skvěle. Byl z toho velmi dobrý čas a dokonce i evropský rekord. V to jsem vůbec nedoufala. Byl to na trati 50 metrů motýlek můj nejlepší čas od porodu.

Můžete prozradit, jak se teď cítíte?

No, mám covid, jako několik dalších plavců, co tam závodili. Myslím si, že to nejhorší jsem si odbyla na závodech. Teď už je mi mnohem lépe, doma musím normálně fungovat. Dám si pár dní klid a bude to snad dobré.

Zkuste ohodnotit samotný šampionát. Vydařil se organizátorům?

Co se týče bazénů, tak je starší, ale hezký. Byla jsem tam zhruba před 17 lety na soustředění a vlastně žádná změna. Hlavní je, že je rychlý (usmívá se). Organizačně to byly trochu nepovedené závody. Spousta změn v průběhu závodu, ale zvládli jsme se s tím všichni tak nějak poprat.

Když už jsme se tady bavili o rekordech, tak jste dva překonala i na domácí půdě v České Lípě. Jestli se nepletu, tak jeden byl evropský a jeden světový.

Je to tak. Už v České Lípě se mi podařilo překonat evropský rekord na 50 metrů prsa a světový dokonce na stovce. Upřímně? Byla jsem hodně překvapená.

Je nejstarší vítězkou českého titulu! Teď se ale těší na cukroví

Máte už letos po sezoně? Určitě jí můžete hodnotit jako povedenou, ne?

Ještě mám před sebou v polovině prosince mistrovství republiky mezi mladými. Uvidím, jak na tom budu zdravotně. Letošní sezóna byla pro mě maximálně úspěšná. Nečekala jsem, že bych se mohla vrátit k tak skvělým časům. Jsem moc spokojená.

A co příští rok? Uvidíme vás ještě řádit v bazénech?

Ráda bych. Jeden cíl se mi letos nepovedl, ráda bych zkusila ještě jeden rok. Končí mi ale už rodičovská a nastupuji k „tchánovcům“ do firmy. Nejsem si jistá, jestli budu tréninky zvládat tak, abych mohla závodit na vyšší úrovni nebo už jen občas pro radost.