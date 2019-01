České Budějovice - Na Velké ceně Českých Budějovic plavkyně z České Lípy dokázala, že její forma stoupá.

Petra Chocová | Foto: archiv

Skvělými výkony na 38. ročníku Velké ceny Č. Budějovic se opět prezentovala plavkyně Petra Chocová z českolipského PK. Na jihu Čech totiž vylepšila dva vlastní národní rekordy ČR, samozřejmě na prsařských tratích.

Hned v rozplavbách na 50 m P vylepšila své osobní maximum a národní rekord (0:32,23 min.), který minulý týden na závodech ve Vídni na setinu vyrovnala. „Na tento rekord čekala Petra téměř sedm let, protože do této doby to byl shodně juniorský i seniorský rekord z evropského šampionátu juniorů v Linci z roku 2002,“ potvrzuje její otec Tomáš Choc.

Petra v Č. Budějovicích pak ve finále na 100 m svůj vynikající výkon potvrdila jasným vítězstvím, když za svým dopoledním maximem zaostala o pouhých 7 setin.

Druhý den se Chocová v rozplavbách šetřila a plavala jen na „pouhý“ postup do finále. Zde potom po jednoznačném vítězství překonala svůj týden starý rekord, a to časem 1:10,02 min. Oběma výkony si tak vylepšila své nominační časy na Světovou univerziádu v Srbsku (Bělehrad 6. - 11. 7.) a MS v Itálii (Řím 26.7. - 2. 8.).

To Michal Spurný trochu zaostal za očekáváním především na tratích 800 a 1 500 m volný způsob, ale i tak vybojoval medailová umístění. Stříbro získal na kraulové osmistovce a bronz přidal na trati 1500 m. „Osobák zaplaval v disciplíně 100 metrů volný způsob, kde postupoval ze třetího místa do finále, které však odhlásil, aby měl dost sil v nejrychlejší rozplavbě patnáctistovky,“ doplnil informace Tomáš Choc.

V nedělním finále 200 m volným způsobem obsadil Spurný čtvrtou příčku. Oba českolipští plavci odjíždějí v pátek na reprezentační soustředění, které absolvují na Krétě, aby se připravili na již zmiňované vrcholné červencové akce. Michal Spurný i Petra Chocová také děkují touto cestou městu Česká Lípa za finanční podporu své činnosti.

Výsledky z Č. Budějovic:

50 P: 1. Chocová (Č. Lípa) 0:32,30 (v rozplavbách 0:32,23 – nový rekord ČR), 2. Pecz (Maďarsko) 0:33,83; 3. Altová (Ostrava) 0:35,81.

100 P: 1. Chocová (Č. Lípa) 1:10,02 – nový rekord ČR, 2. Pecz (HUN) 1:14,36; 3. Altová (Ostrava) 1:16,78.

800 VZ: 1. Zámbó (HUN) 8:22,94; 2. Spurný 8:41,38; 3. Baloun (Č. Budějovice) 8:47,63.

1 500 VZ: 1. Gyurta (HUN) 15:36,86; 2. Verrasztó (HUN) 15:42,97; 3. Spurný 16:20,04.