Velké slávy českého plavání se v pražském Forum Karlín, kde se připomínalo dlouhých a bohatých 100 let českého a československého plavání, se zúčastnilo mnoho osobností včetně Tomáše a Petry Chocových z České Lípy. Ti následně byli uvedení do Síně slávy!

Plavci byli oceněni. | Foto: Deník / Marek Cholewa



„Oceňovaných bylo spousta, přeci jen za posledních 100 let se toho v plavání hodně událo, a aby večer netrval mnoho hodin, vše šlo docela rychle,“ popisovala průběh českolipská plavkyně Petra Chocová.



Večer byl i z důvodu mnoha oceněných rozdělen na jednotlivé etapy od prvotních počátků až po současnost. Ocenění se dočkali nejen závodníci, ale i trenéři a funkcionáři z každé části historie. „Byla jsem moc ráda, že oceňovali také trenéry, takže i taťku a pana Strnada, u kterého jsem trénovala sedm let v Praze,“ pokračovala česká reprezentantka Chocová.



Nechyběla ani jediná olympijská vítězka Milena Duchková, které získala zlato na OH v Mexiku 1968 a poté stříbro o čtyři roky později v Mnichově. Po jejím boku se také postavila nejlepší československá (později slovenská) plavkyně Martina Moravcová.



Její konto činí úctyhodných 67 medailí z olympijských her, mistrovství světa a mistrovství Evropy. Rovněž se na večeru ukázala i nejúspěšnější česká plavkyně Ilona Hlaváčková, která je mistryní Evropy, bývalou evropskou rekordmankou a v neposlední řadě i medailistkou z mistrovství světa.



Samotná mistryně Evropy z roku 2012 a účastnice olympijských her v Londýně Petra Chocová se dočkala ke svému úžasu příjemného úžasu. „Nikdo nám dopředu ani neřekl, že nás někdo ocení. Natož když úplně na závěr řekli, že budeme všichni ocenění uvedeni do Síně slávy, to bylo veliké překvapení!“



„Pocity jsou skvělé. Večer byl hezký. Byla jsem moc ráda, že jsem tam viděla spoustu mých známých a kamarádů z mých plaveckých začátků, jejichž jména dnešním plavcům třeba už ani nic neříkají a jelikož se nepohybují v plaveckém světě, není moc možností, abych se s nimi někde potkávala,“ užívala si slavnostních chvil Chocová.



Vedle této plavkyně byl oceněn i její otec, českolipský trenér plavání Tomáš Choc. Ten se dočkal uznání za dlouholetou činnost v oblasti plavání.

Co možná nevíte:

Plavecký účet hvězdné českolipské plavkyně Petry Chocové vydá na pár řádek. Připomeňme tedy, že je účastnicí olympijských v Londýně 2012, mistryně Evropy roku 2012 z krátkého i dlouhého bazénu na 50 metrů prsa, stříbrná na 100 merů prsa i ve štafetě, juniorská vicemistryně a bronzová medailistka z mistrovství Evropy, mnohonásobná česká rekordmanka, účastnice a finalistka mnoha ME a MS, nyní i mistryně Evropy kategorie masters, kde je i držitelkou světového a evropského rekordu.