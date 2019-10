Tento cíl mají před sebou i v letošní sezoně. „Byl bych spokojen, kdyby se nám to povedlo,“ odvětil prezident klubu Jiří Šubrt.

Jiří Šubrt spolu s trenérem Karlem Krulišem pozvedli českolipský futsal na ligovou úroveň a zapříčinili se o to, že do České Lípy relativně často zavítá i Česká televize, aby mohla vysílat v přímém přenosu futsalový zápas českolipských Démonů.

Díky jejich mravenčí práci se Česká Lípa zase jednou zapsala do historie. V listopadu 2012 hostili Démoni na zimním stadionu celek Kladna a tento duel přenášela právě Česká televize. Byl to první sportovní přenos z České Lípy vůbec.

Od té doby nasbíral klub mnoho zkušeností, které v současné době hojně využívá. Posunul se i organizačně, protože při návštěvě České televize se nemusí celý ansámbl stěhovat na zimák.

Jak byste zhodnotil úvod sezony?

Výborně. Sezona se nám zatím daří. Plníme úkoly, které jsme si stanovili. Já jsem spokojen, i když některé zápasy, jako třeba se Slavií, jsme měli zvládnout. Většinu zápasu jsme byli lepší, ale nepodařilo se nám zvítězit. Utkání nakonec dopadlo, jak opadlo. Míč je kulatý a bohužel jsme odjeli bez bodu. Teď nás čeká zápas s Nejzbachem, takže věřím v nějaké body a upevnění šestého místa.

Co se vám povedlo a co je potřeba zlepšit?

Povedlo se nám stabilizovat kádr. Kluci hrají třetí sezonu spolu, a to je znát na herním projevu. Klubová parta, na které my soudržnost stavíme, je super. Těžko říct, co zlepšit. Jsme tým, který je finančně stavěn na střed tabulky, ve kterém momentálně jsme. Vždycky je co zlepšit po herní stránce nebo organizačně. Jsme na to s Karlem (trenérem Krulišem – pozn. aut.) sami dva. Když ale udržíme šesté místo, budu spokojen.

Co očekáváte do dalších zápasů?

Body (smích). Teď máme před sebou zápas s Vysokým Mýtem, na který jsme se připravovali dva tréninky.

S jakým cílem jste vstupovali do nové sezony? Opět postup do play-off?

Určitě. Chtěli bychom do play-off. My si ale vysoké cíle nikdy neklademe, abychom řekli, že chceme skončit do takového a takového místa. Já osobně bych byl spokojen, kdybychom se dostali do play-off.

Kdo je podle vás největším favoritem?

Nebojím se říct, že Sparta. I když Plzeň hraje báječný futsal a je na první pozici. Sparta má zkušený tým, který navíc sbírá další erudici v Lize mistrů.

Jak moc se těšíte na derby s Libercem?

Tak já se těším na každý takový zápas. Derby jako takové zase tolik nevnímám. Těším se na každý zápas. Já ten futsal miluju, klub mi přirostl k srdci a prožívám každé utkání.