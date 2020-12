Florbalisté České Lípy mají za sebou náročný víkend. V Livesport Superlize odehráli dva zápasy. Nejprve podlehli Bohemians 6:15, a pak v neděli vyhráli nad Královskými Vinohrady 11:5.

Florbalisté České Lípy, ilustrační fotografie. | Foto: FBC Česká Lípa

Českolipští z šesti možných bodů vybojovali přesně polovinu. „Plán byl takový, že chceme z víkendu získat tři body. Cokoliv nad by byl úspěch, cokoliv pod by byl neúspěch,“ poznamenal trenér FBC Česká Lípa David Derka a pokračoval. „Říkali jsme si, že pokud by všechno šlo podle plánu, tak bychom mohli s Bohemkou pokukovat po bodech. Jenže nám se v tomto zápase nedařilo vůbec nic a soupeřům jsme dali hodně branek zadarmo. Primárně jsme chtěli body ze zápasu proti Vinohradům, což se nám podařilo,“ vrátil se k odehranému dvojzápasu trenér David Derka.