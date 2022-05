Prezentace hlavního závodu je od 8 hodin, startuje se od 10.15 na fotbalovém stadionu v Doksech. Startovné? Pokud se přihlásíte do 25. května, zaplatíte 200 Kč, na místě to pak bude o stovečku víc.

Poběží se v několika kategoriích - MUŽI A (do 39 let), MUŽI B (40 – 49 let), MUŽI C (50 – 59 let), MUŽI D (60 a více let), ŽENY A (do 34 let), ŽENY B (nad 35 let). V cíli se budou rozdělovat odměny v celkové hodnotě 50 tisíc!

Více informací na www.atletika-doksy.cz.