Letošní ročník krajského poháru Démoni začali dobře, po třech odehraných zápasech jsou stoprocentní a v tabulce mají tříbodový náskok před druhým FTZS Liberec. Pampuch má za sebou zatím jen jeden zápas, nebodoval.

„Sestava do pohárového zápasu s Pampuchem Liberec bude trochu okleštěná. Původně jsme hrát tento týden vůbec neměli, někteří kluci jsou třeba na horách. Prostor tak dostanou hráči, kteří jsou v lize bez většího herního vytížení. Chceme si vyzkoušet nějaké věci, beru to jako přípravu. Na druhou stranu by nás to mohlo nakopnout do závěrečné části VARTA futsal ligy,“ řekl před pohárovým utkáním českolipský trenér Karel Kruliš.

Kouč Démonů zároveň prozradil, že v lize se jeho parta představí s největší pravděpodobností až 14. února, nejbližší duel se Slavií se bude kvůli reprezentační přestávce odkládat.

„Pokud se nic nezmění, nastoupíme až do televizního utkání s Vysokým Mýtem. Není to optimální, ale musíme se s tím poprat. Rád bych sehrál kromě poháru ještě jedno přátelské utkání, klidně s někým z ligy,“ dodal na závěr trenér Kruliš.

Do pohárového utkání s Pampuchem Liberec ještě nezasáhne nová posila Démonů Jaroslav Slavík.