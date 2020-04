Florbalisté České Lípy se po dlouhodobé části umístili na dvanácté pozici. Ve skupině play-down hráli proti Hattricku Brno. Série se za stavu 1:1 měla stěhovat do Brna, jenže ke třetímu duelu už nedošlo vinou vyhlášení stavu nouze. „Chtěli jsme si nejvyšší soutěž udržet jinou cestou,“ sdělil Štěpán Slaný, manažer českolipského florbalového klubu.

Sezóna byla předčasně zrušená, co na to říkáte?

Pro všechny sportovce se jedná o nemilou zprávu, že se soutěže nedohrají nebo jsou na delší dobu pozastavené. Rozumím tomu, že sport, kultura a doplňkové společenské vědy musí jít stranou. Tuto skutečnost bereme racionálně, chápeme, že zdraví je na prvním místě. My se sportu nevzdáme, nyní trénujeme individuálně a čekáme, jak se situace vyvine.

Dotkla se tato situace vašeho klubu finančně?

Náš klub funguje na amatérské úrovni, nicméně máme zhruba pět zaměstnanců. Tyto zaměstnance nyní využíváme pro přípravu dalších projektů a chceme se důkladně připravit na sezónu 2020-2021. Máme čas na to, abychom pracovali na restech, na které obvykle není tolik času. Kdybychom v sezóně pokračovali, tak bychom měli nějaké výdaje spojené s cestováním a ubytováním. Řešili bychom také nájmy. To, že se už nehraje, nám ušetřilo nějaké finanční prostředky. Na druhou stranu, sport je hodně vázaný na soukromý segment a těžko říct, jak bude právě tento segment poznamenaný současnou krizí. Sám mám několik firem a moc dobře si uvědomuji, že aktuální situace není po finanční stránce není nejlepší.

Povídejte dál…

Utahujeme opasky a budeme osekávat zbytečné náklady, což je podpora sportu, kultury a volnočasových aktivit. Domnívám se, že takto bude postupovat hodně společností, takže se to významně dotkne našeho klubu. Řekl bych, že v ohrožení jsou i další dotace například od měst, kraje nebo od státu. V současné době je složité dělat prognózy a já se do nich pouštět nechci.

Pokud by k této situaci opravdu došlo, kde bude FBC Česká Lípa shánět peníze?

Jednou z možností je zvýšení členských příspěvků, k tomu ale přistoupit nechceme, pokud to nebude nutné. Snažíme se o to, aby byl sport dostupný pro všechny, toto by byl krok špatným směrem. Stát, kraj a města by měla podporovat zdravý životní styl obyvatel. Otázkou je, v jaké výši a jak se budou peníze přerozdělovat.

Hrozí tedy klubu finanční problémy?

To v tuto chvíli nedokáži odhadnout. Pokud peníze nebudou, tak nebudou. Můžeme je získat buď z vlastní kapsy, od rodičů hráčů formou členských příspěvků nebo formou podpory od firem. Rodiče i firmy na tom mohou být výrazně hůře, než byli dříve. Pokud budeme mít nižší rozpočet, tak budeme muset zredukovat počet pracovních míst a například přistoupit k menšímu počtu tréninků.

Zmínil jste členské příspěvky, jak jsou vysoké?

V současné době je máme nastavené na 400 korun měsíčně. Tímto příspěvkem není hrazeno všechno, hráči přispívají na cesty, materiální vybavení a další věci. Odhaduji, že měsíční výdaje na florbal jsou zhruba osm set až tisíc korun.

Vraťme se ke sportovní stránce. Která část sezóny byla nejméně povedená?

Pokud se budeme bavit o hlavním týmu, tak konec sezóny nebyl povedený. Chvíli jsme bojovali o postup do play-off, pak zase o záchranu. Nakonec jsme se dostali do skupiny play-down, v níž jsme bojovali o udržení Superligy v České Lípě. Rozehráli jsme sérii s Brnem. Jako optimista jsem věřil, že bychom se zachránili v pěti šesti zápasech. Pak do probíhající sezóny zasáhla vyšší moc a soutěž byla ukončená. Superligovou příslušnost jsme si zajistili trochu jinak, než jsme původně chtěli.

Jak byste zhodnotil poslední sezóny?

Poslední roky se nám daří klub stabilizovat. Počet členů nám roste a zvyšuje se také počet akademií v okolí. Dokážeme hrát vyrovnané zápasy v rámci české nejvyšší soutěže s kádrem, který je vytvořený z většiny českolipských odchovanců. Dáváme prostor našim hráčům, což považujeme jako dobrý krok. Řekl bych, že je florbal sport číslo jedna v České Lípě.

Složení kádru z vlastních odchovanců je tedy cílené?

Ano, je. Pokud budu hovořit sám o sobě, tak jsem měl možnost jít hrát kvalitní florbalovou soutěž do Švédska. Svou kariéru jsem před několika lety přehodnotil, ve 29 letech jsem ukončil reprezentační kariéru. Rozhodl jsem se pro návrat do České Lípy. Tento okres je ekonomicky složitý a přivést sem hráče odjinud je poněkud náročné.

Jak to myslíte?

Nejsou tu velké firmy, které by měly k městu vztah jako například Škoda k Mladé Boleslavi. Vinou tohoto se sport v České Lípě dělá o poznání hůře. V Superlize hrajeme proti profesionálním klubům jako je právě Mladá Boleslav, Vítkovice nebo Chodov. Nemůžeme si dovolit nakoupit hráče odjinud, takže musíme jít cestou odchovanců. Chceme vytvořit příjemné prostředí, ve kterém hráči hrají rádi a s hrdostí reprezentují své město. Jsme přesvědčení, že českolipský fanoušek se bude raději dívat na zdejší odchovance než na cizí hráče.

V nedohrané sezóně vám ke klidnému 10. místu chyběl bod. Jak hodně ztráta bodu mrzí?

Mrzí to, na druhou stranu to jsou zkušenosti pro mladé hráče. Pokud v průběhu sezóny přijdeme o nějaké body tím, že neudržíme vedení, nebo prohrajeme v prodloužení, málokdo si ihned po zápase uvědomí, že by nám na konci ten bod mohl chybět. Prakticky v každé sezóně rozhoduje skóre nebo jeden bod, což je zásadní. Kdybychom ten bod uhráli například v zápase proti Black Angels, Brnu nebo Liberci, tak jsme se vyhnuli skupině play-down. Mohli bychom bojovat o play-off. Když se podívám na sezónu zpětně, tak scénářů mohlo být opravdu hodně. Získali jsme o bod více než v předchozí sezóně, o dva body více než v předminulé, ale umístili jsme se na horším místě v tabulce.

Byla pro vás coby hrajícího manažera sezóna náročná?

Táhne mi na 38 let, každá sezóna je pro mě čím dál náročnější. Dvacet let se pohybuji ve vrcholovém florbalu, což poznamenalo můj zdravotní stav. K tomu formálně vedu celý zdejší klub, tedy vybírám trenéry, kteří mě pak trénují. Sedím na několika židlích, k tomu mám určitou pozici v hlavním týmu, měl bych být tahounem. Tato situace není ideální asi pro nikoho, ale takhle to v České Lípě máme nastavené a nějak to zvládáme.

Cítíte proti ostatním hráčům větší zodpovědnost?

Myslím si, že ano. Velmi si uvědomuji, jakou ztrátou by bylo, kdybychom přišli o nejvyšší florbalovou soutěž. Sestup by vedl ke ztrátě motivace, financí a cesta zpět by byla hodně obtížná. Řekl bych, že pro mě je to psychicky náročnější než pro jiné hráče.

V současné době máte už odlišné cíle než po postupu do ligy?

V té první sezóně jsme si říkali, že bychom chtěli uhrát alespoň bod nebo vyhrát. Chtěli jsme si to užít, což se nám podařilo. Uhráli jsme si přímou záchranu, zjistili jsme, že dokážeme hrát s ostatními kluby dobré zápasy. My žádnou sezónu nemáme přehnané ambice, chceme udržet Superligu pro následující generace. Pro příští sezónu nám vyrůstají hráči ročníku 2003, kteří by se mohli objevit v hlavním týmu. Jsou to šikovní florbalisté, kteří by nám mohli na hřišti pomoci vybojovat co nejvíce bodů.

Máme představu o složení kádru na sezónu 2020-2021?

Proti předchozím letům jsme udělali změnu a každý hráč podepsal s klubem smlouvu, že za něj bude nějakou dobu hrát. Ve většině případů se jedná o tři sezóny, včetně té odehrané. Kádr máme podchycený na další sezónu. Řešíme snad jen jednoho hráče a jeho dojíždění a pracovní nasazení. Věříme, že situaci zvládne a bude za náš klub hrát. V současné době ještě řešíme složení trenérského týmu.

Jaké jsou tedy ambice?

Chceme znovu získat o několik bodů více. Rádi bychom se vyhnuli skupině play-down, kterou jme hráli letos. Do České Lípy chceme přivést play-off Superligy. Kádr bude znovu pohromadě, takže bychom od něj měli očekávat o něco lepší sportovní výsledky.