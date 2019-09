Českolipští Démoni mají za sebou úspěšné přípravné období. Nejprve vybojovali bronzovou medaili na turnaji Česko-slovenského přátelství v Hodoníně, kde porazili Minimax Bratislava 3:1, Baník Ostrava 3:2 a v duelu o první místo ve skupině podlehli Vlkům z Brna 1:3. V souboji o třetí místo smázli pořádající Hodonín 6:1.

POVEDENÁ PŘÍPRAVA

V prvním klasickém přípravném utkání nestačili na Plzeň 1:7, ale poté roznesli Reas 15:1 a ve finále krajské části Poháru SFČR zdolali FTZS Liberec 6:2, čímž postoupili do celostátní soutěže.

„Přípravné období bych hodnotil kladně, jelikož vše, co jsme chtěli, jsme zvládli a pevně doufám, že to prodáme v soutěžním ročníku na palubovce,“ přeje si trenér České Lípy Karel Kruliš.

NOVÉ POSILY

Démoni přivedli před začátkem sezony tři posily. Do týmu se vrátil Hanzlík, z Plzně dorazil Tomáš Abrhám a z Ostravy Michal Mikyska.

„Posily se zatím jeví velice dobře, a to jsem rád. Ještě zapracujeme na pár detailech a bude vše ok,“ řekl Kruliš na adresu nových tváří. Kádr ale ještě není uzavřený.

„Samozřejmě se budeme ještě po někom poohlížet, jelikož kádr teď je ve složení deseti hráčů a dvou gólmanů. Pokud by přišlo nějaké zranění, mohli bychom mít problém. Věřím, že jsme nachystáni ještě kádr doplnit,“ je si vědom hrozících rizik českolipský kouč.

CÍLEM JE ZÁCHRANA

S jakými cíli vstoupí Démoni do nové sezony? „Cílem je v první řadě záchrana jako každý rok, ale po loňské sezoně bychom chtěli opět nahlédnout do play-off. Vše se bude odvíjet od výsledků, los je celkem dobrý, tak uvidíme po pěti kolech, jak to bude s ambicemi,“ poodkryl plány lodivod Démonů.

NEJVĚTŠÍ FAVORIT SPARTA

Kdo bude podle Kruliše největším favoritem ročníku? „Největším favoritem je opět Sparta, která udržela kádr pohromadě a řekl bych, že opět Chrudim s Teplicemi se budou prohánět nahoře,“ míní Kruliš. Na co by nalákal fanoušky do sportovní haly?

„Chceme je nalákat povedeným vstupem do soutěžního ročníku. Byli bychom rádi, kdyby fanoušci viděli slušné zápasy a hlavně doma naše vítězství,“ má jasno Kruliš.

ŽIVÉ PŘENOSY NA INTERNETU

Pro fanoušky chystá klub jednu novinku. „Z každého domácího zápasu bude live stream, takže pokud nebudou stíhat do haly, mají možnost sledovat utkání doma,“ láká Kruliš diváky na inovaci.

DERBY S LIBERCEM

Česká Lípa narazí v nejvyšší soutěži mimo jiné na nedaleký Liberec. „Zápasy s Libercem jsou vždy o něco více než ostatní, jelikož se známe a jsme ve spojení asi více než normálně i přes mládežnická družstva. Je to i o tom, že dorazí fanoušci obou táborů a vytvoří se dobrá kulisa na zápase,“ uzavírá Karel Kruliš.

NEJPRVE V BRNĚ, PAK DOMA S MĚLNÍKEM

V prvním kole se Česká Lípa utká v Brně s tamním Helasem v pátek 6. září od 19:30 hodin a premiérový domácí zápas nového ročníku odehraje v pátek 13. září od 20:30 s Olympikem Mělník.