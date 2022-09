Pro letošní ročník si organizátoři připravili novinku v podobě tříkilometrové tratě, kterou dokončilo 71 běžců. Premiérový titul na této krátké trati získal mezi muži Štěpán Sedlák, který trať dokončil za 11 minut a 30 sekund, mezi ženami trať ovládla Lucie Křenčilová s časem 13 minut 48 sekund. Královnou sedmikilometrové trati, na jejíž start se postavilo celkem 191 běžců, se stala běžkyně Tereza Hrochová, která závod dokončila v čase 26 minut a 44 sekund. Stala se tak absolutní vítězkou na této trati. „Běželo se mi hezky, jen mě zaskočil průběh tou továrnou, kde byl opravdu hodně kluzký povrch. Mou snahou bylo závod vyhrát, tak jsem ráda, že to vyšlo. Když to příště časově jen trošku půjde, ráda se na závod do České Lípy vrátím,“ svěřila se se svými dojmy po doběhu vítězka.