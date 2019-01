Domažlice - Českolipští přehráli dva pronásledovatele v tabulce 2. ligy.

Trenér florbalistů České Lípy Šťěpán Motejzík. | Foto: Deník

Dvěma výhrami si českolipští florbalisté na turnaji v Domažlicích pojistili druhé místo v tabulce. Na jihu Čech totiž dokázali porazit oba své pronásledovatele – Karlovy Vary a Stod.

„Turnaj v Domažlicích byl zatím náš nejpovedenější v této sezoně. Důležité bylo, že se dařilo celému týmu,“ bilancuje trenér Štěpán Motejzík (na snímku). Jeho svěřenci nyní ztrácí na vedoucí Jablonec 7 bodů, mají však 2 zápasy k dobru.

Česká Lípa – Karlovy Vary 4:1

Vary jsou nepříjemné zejména svou tvrdou hrou, kterou se také proti Č. Lípě snažily uplatňovat. Českolipští se však díky rychlým kombinacím do osobních střetů příliš nedostávali a soupeře přehrávali od samého začátku. Hned v prvním střídání se prosadil Petr Kopta, který za FBC Č. Lípa hrál první ligové utkání. O chvíli později skóroval v přesilovce Kamil Gembec – 2:0. Vedení vneslo do hry České Lípy potřebný klid. Do konce první třetiny byla jednoznačně lepší.

V druhé třetině Českolipští přistoupili na tvrdou hru soupeře a začali mít problémy. Vary nejprve snížily ve vlastním oslabení na 1:3 a následně převzaly otěže utkání. „Soupeř nás dostal pod tlak, a to jedině tím, že přidal na důrazu. Rozhodčí navíc pustil tvrdší hru,“ popsal prostřední část utkání Motejzík.

V posledním dějství se ovšem karta otočila. Lípa začala opět rychle kombinovat, přidala čtvrtý gól a utkání dovedla do vítězného konce.

„Před třetí třetinou jsme si v kabině řekli, že se musíme vyvarovat osobních soubojů a dávat to rychle od hokejky. Hráli jsme rychlý kombinační florbal a Vary nestíhaly svou tvrdou hru uplatnit.“

Branky Č. Lípy: Kopta, Gembec, Mazůrek, Procházka.

Česká Lípa – Stod 8:2

Díky trefě Rozmana vedla Česká Lípa nad Stodem již od 3. minuty 1:0. Stod se však vzchopil a na několik dlouhých minut Lípu přehrával. Těsně před přestávkou se mu podařilo dokonce vyrovnat. „První třetinou jsme se spíše protrápili,“ ohodnotil první část trenér Motejzík.

Ve II. třetině Lípa přidala a získala opět převahu. Navíc při ní stálo i střelecké štěstí. „Z asi osmi střel jsme dali 5 gólů,“ pochvaloval si českolipský kouč. Kanonáda v prostřední třetině zajistila Českolipským rozhodující náskok a nakonec i druhé vítězství.

Branky Č. Lípy: Rozman, Jeřábek, Procházka, Gembec, Kopta, Tregner, Novotný 2.