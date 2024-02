Mladí střelci z Brniště se představili na Přeboru Libereckého kraje a rozhodně se ve startovním poli neztratili.

Leoš Peluňka (uprostřed) vybojoval krásné čtvrté místo. | Foto: archiv klubu

„Naši střelci sice nezískali cenný kov, ale pro naše začátky jsme slavili úspěch našich dětí. Leoš Peluňka pro nás získal bramborovou medaili s nástřelem 310,1 bodu v disciplíně vzduchová puška vleže 30 ran do 12 let. Na bronzovou medaili by to chtělo o dva bodíky více. Čeho si vážíme mnohem více, je seřazení našich střelců na šestém až devátém místě,“ řekl spokojený trenér Václav Bartoš.

Na těchto příčkách se umístili střelci z Brniště v tomto pořadí - Čáp Roman, Gottfriedová Nela, Eichler Jindřich a Kuchařová Amálie.

Jednu výhru na půdě lídra urvali, stále jsou v nejlepší trojce

„Náš klub Brniště tak měl na výsledkové listině hned 5 střelců v první desítce. Tímto výkonem jsme se ukázali jako konkurenceschopní s jinými kluby, jako SSK Manušice, SSK Liberec nebo SSK Ruprechtice. S těmito kluby jsme navázali spolupráci a vzájemně si vypomáháme na soustředění a to je ve sportovním prostředí cenný úspěch jak pro trenéry, tak i pro sportovce. Protože sportovec potřebuje závodit v prostředí, kterého ho burcuje k výkonům,“ dodal Bartoš.