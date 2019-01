Česká Lípa - Amatérská florbalová liga PD Cup zažila o víkendu největší překvapení letošní sezony. Dosavadní lídr soutěže Black Dragons poprvé prohrál, navíc s posledním celkem tabulky.

A aby toho nebylo málo, nešlo už o základní část turnaje, ale o první zápas čtvrtfinále. THE Revolution si těsnou výhrou 7:6 nad suverény soutěže vysloužili nadšený obdiv (nebo spíš údiv) od všech přihlížejících.

V samotném utkání sice hráli pod tlakem, ale vyškolili soupeře z produktivity. Takřka co útok, to gól. Svou teprve třetí výhrou z 13 utkání si tak vytvořili slibnou šanci na postup do semifinále. Není sice moc pravděpodobné, že by ve čtvrtfinálové odvetě zopakovali nedělní překvapení, ale i kdyby případně prohráli jakýmkoliv rozdílem, o postupujícím rozhodnou nájezdy. A v nich je vždy potřeba především štěstí…

V druhém čtvrtfinálovém utkání také porazil tým ze dna tabulky celek ze špičky. O tak velké překvapení se ovšem nejednalo. Obhájci loňského prvenství THC Players se sice po celou sezonu potýkali se slabou účastí, ale ke klíčovému zápasu play-off konečně nastoupili v nejsilnější možné sestavě v čele s extraligovým Radkem Gwuźdźem a druholigovými hráči FBC Č. Lípa Ondřejem Knolem a Jurajem Rozmanem.

THC Players udolali druhou Halamakrafakru v zajímavém utkání 3:1.

Základní část: THC Players – PD Tým 1:6, Black Dragons – Pečený Krevety 6:4, Halamakrafakra – Bobři Verneřice 6:2, THE Revolution – Radiáci 5:9, THC Players – Pečený Krevety 0:4, Black Dragons – Halamakrafakra 6:2, PD Tým – THE Revolution 5:6 (SN).

1. čtvrtfinálové zápasy: Black Dragons – THE Revolution 6:7, Halamakrafakra – THC Players 1:3, PD Tým – Bobři Verneřice 6:3, Radiáci – Pečený Krevety 2:4.