Novák si s přehledem poradil s konkurencí a závod ve své kategorii masters ovládl.

Ve spanilé jízdě pokračovali na dalších závodech i ostatní členové českolipského týmu. V krásné časovce v Žel. Brodě, zakončené stoupáním na Bozkov, se poprvé v červenožlutém dresu představil talentovaný junior Pavel Medřický, jehož kvalitní čas mu přinesl i premiérové vítězství.

Mimořádně se dařilo i dalšímu vítězi své kategorie, Rudolfu Reicheltovi. Famózním časem se blýskl Jaromír Svoboda, který skončil na 2. místě a podlehl pouze profesionálovi z týmu Elkov Author Jiřímu Šormovi. Usilovně se závodilo i v dětských kategoriích, kde uspěli všichni mladí, včetně vítěze nejmladší kategorie Dominika Makovce.

Tradiční skalický DAAK tour byl v letošním roce ovlivněn zimou, deštěm a množstvím defektů na hlavní trati. Vynikající part opět sehrála dvojice Svoboda, Reichelt, oba si přijeli pro 2. místa ve svých nabitých kategoriích. Navazující dětské závody ukázaly dobrou připravenost mládežnické základny MS AUTO, když vítězství si odvážejí bratři Kmochové a Tobiáš Vondra.

Bronzová šestice

Na 600 závodníků se představilo na monstrózní akci Tour de Zeleňák v Rumburku. Šest borců z České Lípy se zúčastnilo premiérové nejdelší verze závodu o délce 106 km, ze které se vyhodnocovala soutěž družstev. V této prestižní soutěži vybojovala ekipa MS AUTO 3. místo za týmy Rohozec Amulet racing a RK Endspurt Cottbus.

Na úspěchu se rovným dílem podílela šestice ve složení Svoboda, Veselý, Reichelt, Semerád, Novák a Hanus. V rámci doprovodného programu dětských závodů na náměstí oslavil své první vítězství v životě starší žák Martin Semerád, dařilo se i Mikuláši Kmochovi a Tobiáši Vondrovi.

Časovky vrchařů

Vrchařské časovky zavedly účastníky do malebných zákoutí našeho kraje. Časovka Lužický hrb, organizovaná Janem Valešem, se vrátila ke své původní trase, začínající v Rousínově a v první polovině vedoucí lesem.

Božské ticho, tu a tam houbaři, to vše bylo svědkem vítězných jízd Miroslava Hanuse, Pavla Medřického, Martina Lamače a Mikuláše Kmocha, které měly společný cíl na parkovišti na Luži. Svými „leteckými“ časy potvrdili své vrchařské kvality opět Jaromír Svoboda a Rudolf Reichelt, kteří usilují i o vítězství v celém poháru.

Zatímco na Lužickém hrbu bylo příznivé počasí, o den později na tradičním Pahorku museli počítat jezdci s deštěm, zimou a mokrými silnicemi.

Ani to však neodradilo pravidelné účastníky a závod do krutého a navíc rozbitého stoupání na Slunečnou mohl být odstartován. Nejrychlejší čas předvedl talentovaný Jakub Hrubý z KCL Kooperativa Liberec, který by měl v příštím roce posílit řady jezdců týmu MS AUTO. Ti se opět blýskli cennými umístěními. Pro zlatý pohár si přijel Miroslav Hanus, Pavel Medřický, Adam Janda, Martin Lamač a mezi dětmi pak Mikuláš Kmoch a Tobiáš Vondra.

Zbývají tři závody

Do konce sezony zbývá absolvovat ještě tři závody a cyklisté z České Lípy budou na každém z nich chtít obhájit své pozice, a tím završit sezonu, která bude patřit k těm nejúspěšnějším v bezmála dvacetileté historii klubu. Je potěšitelné sledovat výkonnostní růst mladých talentů, na kterých leží budoucnost tohoto sportu, stejně jako přivítat zpět své původní odchovance, kteří se ke kolu jako ke své lásce a vášni velmi rádi vracejí.

Josef Semerád