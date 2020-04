Tradiční májový etapák, na kterém se prezentují největší světové talenty cyklistiky, se koná nepřetržitě už od roku 1974. Letos hrozí, že se poprvé v dlouhé historii v okolí Terezína vůbec neuskuteční.

„Není to dobrá zpráva. Závod míru juniorů se odkládá, květnový termín je zrušený. V tuto chvíli nejsem schopný říct, jestli se letos vůbec pojede,“ svěřil se Deníku smutný Svatopluk Henke, ředitel významného podniku, který je od roku 1995 stabilně součástí Světového poháru.

Henke vede jednání s představiteli UCI o náhradním termínu Závodu míru juniorů. Naráží ale na velký problém. „Dost zemí se nám omluvilo. Účast už odřekli Američané, Novozélanďané a Francouzi. Norové by dorazili, pokud by jim to dovolila vláda. Kazaši, kteří také patří do špičky, nesmí do konce června vyjíždět za hranice. A nemá cenu to dělat pro pět států,“ má jasno Henke, který se bojí i ekonomické krize po pandemii. „S penězi bude asi problém, ale nějak by se to udělalo.“

Závod míru juniorů má bohatou historii a ve světě velký zvuk. V okolí Terezína startovaly současné hvězdy světového pelotonu. Mezi vítěze se zařadili třeba fenomenální Švýcar Fabian Cancallara nebo Roman Kreuziger. Na severočeských silnicích závodili i Peter Sagan, Tony Martin nebo Marcel Kittel. „Vždycky to byl šílený boj o peníze, ale pokaždé se nám povedlo závod udělat. Byla by to škoda, kdyby se letos nekonal. Ale nedá se nic dělat,“ povzdechl si Henke.

Cyklistická sezona byla přerušena v polovině března po skončení zkráceného závodu Paříž-Nice, jenž se jel bez diváků. Následné závody byly zrušeny, včetně významných jarních klasik v Itálii, Belgii i Nizozemsku. Odloženo bylo také květnové Giro d'Italia. Prodloužení pauzy znamená například zrušení etapového závodu Critérium du Dauphiné ve Francii. Spekulovalo se, že nejslavnější závod Tour de France by se mohl jet bez diváků. To ale ředitel „Staré dámy“ Christian Prudhomme odmítl se slovy: „Tour de France se nepojede za 'zavřenými dveřmi'.“ Stále počítá s termínem 27. 6. až 19. 7.