„Čtvrteční vysoká porážka s Bolkou nás trochu probudila a první třetina tady na na palubovce Chodova nebyla špatná, přesto i tady to bylo k ideálu hodně vzdálené. Druhá třetina se nám nepovedla a ve třetí jsme možná něco chtěli, ale moc se toho nepovedlo. Přes svátky se musíme doléčit a hlavně se dát zdravotně dohromady,“ uvedl českolipský kouč.

Rozpačitě hodnotili zápas i hostující hráči. „První třetina byla z naší strany ještě dobrá, prohráli jsme ji jen o gól, ale druhá se nám vůbec nepovedla a jestli chceme hrát Superligu, tak to by se opakovat nemělo. V poslední části hry nám Chodov nasypal další branky a už se to jen dohrávalo,“ konstatoval Ondřej Kopič, autor jedné z hostujících branek.

Chodov upevnil pozice pro play off a zároveň potvrdil roli favorita. „Na začátku jsme měli obavy, protože s Lípou to bývají těžké zápasy, ale vzhledem k tomu, v jaké jsme sestavě, se nám ten zápas docela povedl. Od druhé třetiny jsme měli zápas už pod kontrolou,“ řekl 30letrý chodovský obránce Jiří Bauer.

Spokojen byl i trenér vítězů. „Před klukama musím smeknout, poslední měsíc jedeme na deset dvanáct lidí, ale zvládli jsme to a za vysoké vítězství jsem hodně rád,“ řekl David Podhráský.